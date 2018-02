LUGO. Un camino cambiado una vuelta después. El Lugo tomó una senda distinta a la seguida en el inicio de campaña, donde había encallado en los tres primeros partidos para despegar en los cinco siguientes. En la actualidad, ha mudado aquella trayectoria, inversa en el rendimiento sobre el césped y en la suma de puntos.

Le costó tres encuentros comenzar a ganar al conjunto de Francisco Rodríguez en la presente temporada. Sumó un punto de nueve en las tres jornadas iniciales. Fue en el duelo inaugural de la campaña ante el Reus en el Ángel Carro. A aquel 0-0 le siguieron sendas derrotas en Gijón ante el Spórting (2-0) y en casa frente al Cádiz (0-1). Sin embargo, posteriormente enganchó la mejor racha de su historia en Segunda División con cuatro victorias seguidas.

Ese recorrido se ha invertido en la segunda vuelta. Donde el Lugo había fallado, 15 partidos después acertó. Logró sendos triunfos en Reus (0-1) y ante el Spórting (3-1) e igualó con el Cádiz (1-1) para conseguir 7 puntos de 9 posibles. Sin embargo, donde había logrado pleno de triunfos -ante el Albacete, el Zaragoza y el Barcelona B- apenas consiguió sumar un punto ante el cuadro manchego.

«Hay que ser realistas y saber que llevamos una racha negativa, que no conseguimos ganar en casa en os últimos partidos. Tenemos que analizar las causas y volver a los orígenes», destacó el técnico del Lugo, Francisco Rodríguez, tras caer contra el Barcelona B.

Entre las causas que pueden explicar el cambio de tendencia sobre los mismos partidos pueden estar la falta de pegada. Mientras en aquella buena racha anotaron cinco tantos en los triunfos ante el Albacete, Zaragoza y Barça B, en la segunda vuelta ante esos rivales el cuadro rojiblanco hizo solo dos, a pesar de haber tenido ocasiones suficientes para haber marcado más tantos, sobre todo en La Romareda y ante el filial azulgrana.

Los cambios en el once y la necesidad de adaptación de futbolistas llegados en el mercado de invierno, como los casos de Lemos o Chuli, han podido influir también en el rendimiento colectivo. Mientras en la buena racha el once fue calcado, en la actualidad, la salida de Ignasi Miquel, junto con diversas lesiones, motivaron que Francisco tuviera que modificar los equipos de inicio, principalmente en la zona de atrás.

«Tenemos que entender que teníamos dos defensas que ya no están y se incorporaron gente nueva y todo el mundo tiene que acoplarse al equipo. No tuvimos fácil llegar hasta aquí. Tuvimos muchas bajas por lesión y nosotros tuvimos que recomponernos», manifestó el técnico.

La siguiente parada será Tenerife, al que se venció en la primera vuelta con un gol de Fede Vico de penalti. Ganar en el Heliodoro permitirá al Lugo borrar su mal momento y regresar al origen: el de un grupo competitivo y fiable al máximo.

El Tenerife solo ha perdido un partido en su estadio

El Tenerife, rival del Lugo este domingo (20.00 horas), presenta buenos números en su estadio, el Heliodoro Rodríguez López, donde solo ha perdido un partido en toda la temporada tras 13 partidos. El cuadro chicharrero ha logrado 24 de sus 34 puntos en casa.



«La intención y la mentalidad serán iguales dentro y fuera de casa, aunque el empuje de tu gente te permite ser más alegre. Es lo que queremos ver, que el Tenerife de casa y a domicilio sea el mismo», valoró el técnico Joseba Etxeberría, quien llegó en sustitución de José Luis Martí hace dos partidos.



El equipo canario no piensa en el play off



La plantilla del cuadro canario no piensa en el play off tras la mejora con la llegada de Etxeberría. Los chicharreros están a 10 puntos del sexto. «No sé ni cómo vamos, pero no estamos donde deberíamos estar. Este equipo tiene que dar mucho más y si pensamos en junio nos estamos equivocando. Fue uno de los errores durante la primera parte de la temporada, pensar en el play off de ascenso sin pensar en los partidos de por medio. Hay que pensar en el Lugo, y nada más», valoró el lateral izquierdo del Tenerife, Iñaki Sáenz.