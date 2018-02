El deporte en el ADN

Aunque el exjugador de voleibol Juan Villar se empeñe en asegurar que "fue más casualidad que otra cosa", el hecho de que sus tres hijos —de 18, 15 y 13 años— estén jugando en competiciones de alto nivel en sus respectivas categorías en ese mismo deporte parece indicar que él fue capaz de transmitirles su pasión en los genes.

Los tres forman parte de las filas del Club Emevé, el mismo equipo en el que su padre desarrolló la mayor parte de su carrera deportiva y donde compitió hasta su retirada a los 33 años. Fue, paradójicamente, el nacimiento de su primer hijo y la pronta llegada de sus otros dos vástagos lo que hizo que Juan se plantease su retirada como profesional del voleibol. Pero también fue precisamente por ellos por quienes volvió a reengancharse a este deporte, no solo viviendo la progresión de sus hijos, sino también primero como entrenador y, en la actualidad, como director deportivo del Emevé.

Juan Villar, exjugador de voleibol del Emevé, disfruta con sus tres hijos en el equipo

En su etapa de jugador, Juan compitió durante ocho temporadas en la Superliga, algo que ya han alcanzado sus dos hijos mayores, mientras que el pequeño acudirá por primera vez convocado, el próximo mes de marzo, con la selección nacional infantil. Ellos son sus dignos sucesores, a los que este decorador de interiores les dedica "prácticamente el cien por cien de mi tiempo libre. Como formo parte del cuerpo técnico, viajo con ellos a todas las competiciones y también compartimos entrenamientos. Es una gran satisfacción ver lo que han conseguido ya", cuenta. Recuerda, no obstante, que "los tres comenzaron jugando a fútbol y yo los apoyaba, pero el mayor quería probar en más deportes, le gustó el voleibol y detrás fueron los otros dos". Hoy está satisfecho con el cambio de disciplina porque "en este deporte es más fácil despuntar, si destacas un poco pronto, tienes más recorrido y puedes acceder a competir a más alto nivel, a viajar mucho y a crecer rápido como jugador, algo que por ejemplo en fútbol es mucho más difícil", estima.

Con sus tres hijos participando en competiciones a nivel nacional, el voleibol está presente de forma constante en la vida de la familia, tanto que "cuando los partidos son fuera, a veces a mucha distancia, en ocasiones viaja también mi mujer y nos lo tomamos como un fin de semana de turismo en familia". Villar tiene, sin embargo, los pies en el suelo. "Como padre, lo que quiero es que estudien y encaminen su vida hacia otras profesiones, porque en España del voleibol es muy difícil vivir; la mayoría se quedan por el camino, pero aun consiguiendo competir al máximo nivel los sueldos son muy bajos. Los jugadores que tienen posibilidades se están marchando a equipos extranjeros», concluye.

UNA PASIÓN MÁS QUE UNA PROFESIÓN. Así se toma, a sus 25 años, su carrera como jugador de baloncesto en las filas del Club Estudiantes Lugo Andrés Corral. El hijo del que fuera entrenador de los dos equipos de más rango en este deporte en Lugo, el CB Breogán y el CB Ensino, Juan Corral, lleva también en el ADN la disciplina a la que se ha dedicado profesionalmente su padre, aunque en este caso desde el margen de la pista. Él tampoco sintió presión alguna por parte de este para que siguiera sus pasos.

Era difícil que Andrés no acabase ligado al deporte siendo sus padres Juan Corral y Ana Bouza

"Desde que tengo memoria recuerdo ir con mis padres tanto a partidos de baloncesto como de voleibol, por mi padre y mi madre —ella es la entrenadora de volei Ana Bouza— y también jugué a fútbol, hice kárate, natación... Mis padres solo pretendían que tanto mi hermana como yo practicásemos algún deporte", cuenta. Su hermana se dedica profesionalmente al voleibol, compitiendo en la actualidad en la primera liga francesa, y él dice disfrutar a tope de la competición en la Liga EBA con el Estudiantes. "Es un esfuerzo importante, porque trabajo por las mañanas en un negocio familiar y por las tardes me dedico a una empresa propia. Entreno por las noches, a partir de las diez".

Además, se ha estrenado como técnico en categorías inferiores y en ese punto reconoce el valor de Juan Corral: "Ha sido un gran profesional. Incluso un tiempo me entrenó a mí y me encantaba como lo hacía, aunque nos peleábamos mucho. En este momento en el que yo también estoy probando en ese camino le pido mucho consejo, compartimos constantemente opiniones sobre baloncesto y quizá tenga ahí un camino profesional de mayor recorrido en el mundo del baloncesto, ya que el ser jugador para mí se ha quedado en un hobby".

EL PESO DE SEGUIR LA ESTELA DE UN MITO. El peso de seguir la estela de un mito. Así se considera aún, a día de hoy en Lugo, a Jimmy Wright, el jugador estadounidense que militó en las filas del Breogán entre los años 1984 y 1986. El suyo fue un breve pero intenso paso por la ciudad, en la que, además de su huella deportiva, dejó un hijo, el también jugador de baloncesto Devin Wright. Hace dos temporadas, Devin cumplió su sueño de jugar en el equipo de su ciudad, en el mismo en el que su padre se había ganado el favor del público.

Esta temporada milita en el CB Granada, en cuya cantera se formó como jugador. Pero tampoco en este caso el baloncesto fue su primer deporte. "En contra de lo que se pueda pensar, la figura de mi padre no me influyó de salida. Él se marchó de España cuando yo era muy pequeño, así que lo que hice al comenzar en el colegio fue jugar a fútbol, que era lo que hacían todos mis amigos", recuerda.

Devin es hijo del mítico jugador americano del Breogán en los años 80 Jimmy Wright

Fue así hasta la adolescencia, cuando su imponente estatura — 2,01 metros— le hizo replantearse su elección deportiva, pasándose al baloncesto con 15 años. A los 19 ya estaba compitiendo a nivel profesional y fue en ese momento cuando, confiesa, la figura de su padre se hizo más presente para él: "Fue un gran jugador y significó mucho en Lugo. Aún a día de hoy es imposible que se hable de mi carrera deportiva sin hablar de él. Es lógico, aunque para mí un poco desagradecido por el hecho de que más que mirar mi trabajo se me compare con un jugador con la gran calidad que tenía Jimmy Wright", apunta.

Con su progenitor ha mantenido un contacto personal esporádico, cuando el americano viajaba a España a visitarlo. A día de hoy ese contacto se reduce a conversaciones telefónicas en las que, sostiene, "me sigue dando muchos y buenos consejos. Aunque seamos jugadores muy diferentes, su enseñanza es válida para cualquiera. Siempre me dice que empiece el trabajo en la pista por las cosas sencillas, con humildad, para ir creciendo e ir a por todas, siempre a más, con constancia. Aunque suene a tópico, me incita a cumplir con los valores por excelencia del deporte: trabajo y esfuerzo", apostilla.

EL MEJOR EJEMPLO EN CASA. De esfuerzo y superación sabe mucho quien se colgara una medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Sídney. Fue en la carrera de 1.500 metros y con ese triunfo que supo a oro se quitó la espina de no haber podido participar en los Olímpicos de su país, en Barcelona 92, iniciados solo unos meses después de que una trombosis truncase su sueño. Ahora esa satisfacción del triunfo le llega también por otra vía, a través de su hijo Miguel González, fondista como él, y que a sus 19 años ya sabe lo que es subirse a los podios, no solo a nivel nacional sino también en competiciones continentales.

El atleta Miguel González tiene el mejor ejemplo en su padre: Tito Margaride

Como si de un sino insoslayable se tratase, también Miguel dio sus primeros pasos deportivos probando en el fútbol, en las categorías inferiores del CD Lugo. Pero, al mismo tiempo, comenzaba a competir en atletismo con su colegio, los Franciscanos, y pronto se dio cuenta de la diferencia de posibilidades que le brindaban ambos deportes. "En fútbol era muy difícil destacar, mientras que con el equipo de atletismo empecé a viajar y a competir muy pronto incluso a nivel nacional, y a conocer a mucha gente de ese mundo que me gustaba. Y pronto fue a más. Me vi corriendo en competiciones internacionales, cuando en fútbol seguramente no hubiese pasado del ámbito autonómico".

Tanto le enganchó que el hobby se convirtió en ocupación a tiempo completo. Miguel lleva ya dos años en un centro de alto rendimiento en Madrid y, en la actualidad saliendo de una lesión, se prepara para regresar a las competiciones al máximo nivel. ¿Su mejor ejemplo? Sin duda, dice, el de su padre.

De este toma el consejo de no cansarse nunca de entrenar. "Siento mucha admiración por él, por lo que ha conseguido y, sobre todo, por su capacidad de sacrificio. Nunca se ha rendido". Aunque, concluye entre risas, "solo tengo que agradecerle que fuera condescendiente conmigo hasta los 17 años. A partir de ahí no ha hecho más que darme caña".

EL SUEÑO AMERICANO. Se podría decir que es lo que está comenzando a acariciar desde el pasado mes de agosto Mateo Sánchez, hijo del histórico jugador lucense del Breogán Manel Sánchez. Mateo ha conseguido ingresar en una escuela de Wichita, en el estado de Kansas, en la que, como explica su padre, "se prepara para acceder a una universidad americana y recibe una formación deportiva como jugador de baloncesto de gran nivel que le puede abrir las puertas en el futuro a un equipo universitario".

Mateo, hijo de Manel Sánchez, recibe formación académica y deportiva en Estados Unidos

Un sueño cumplido para el joven de 18 años tras haber conseguido una beca y con el que se convierte en un digno sucesor de su padre. Manel es ya parte de la historia del baloncesto después de militar en la máxima competición estatal con varios equipos y llegar a jugar también con la Selección Nacional de Baloncesto. A sus 18 años, Mateo ha dado un salto mayor, al menos geográfico, y su padre confía en que lo haga también a nivel deportivo.