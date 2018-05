El cerebro de España

La lucense Majo Corral fue convocada por la selección española absoluta de voleibol para disputar la segunda jornada de la Golden European League en la República Checa.

La colocadora, miembro del equipo nacional desde el 2011, ya estuvo presente en la jornada inaugural en el combinado dirigido por Pascual Saurín.

Las internacionales españolas afrontan un doble viaje, ya que tras el partido de este martes en el Arena Sparta Podvinny Mlyn de Praga, pondrán rumbo a Minsk para la disputa del tercer partido de la renovada Golden European League ante Bielorrusia. Eslovaquia será la última rival de España en esta fase de grupos a doble partido.

"Solo los dos mejores equipos de cada grupo pasan a la final", matiza Corral que ve a España con posibilidades reales de repetir en la Final Four. "Será un partido totalmente distinto al primero. Después de perder el primer set nos desconcentramos. Esta situación no se repetirá. Sabemos cómo tenemos que responder. No somos un equipo muy fuerte ni muy físico, tanto Chequia como Bielorrusia nos ganan en este aspecto, pero nosotras somos más guerrilleras. Tendremos que ajustar los apoyos en defensa", relata la jugadora, de 27 años, que echará en falta la baja junto a la red de la central Milagros Collar.

LIGA FRANCESA. La exjugadora del Emevé se unió a la selección española después de cumplir su primera temporada en las filas del Quimper Vollei, un club bretón que milita en la Primera División gala. Antes formó parte del TFOC Voleibol y del CEP Saint-Benoit.

"Terminamos muy bien la primera vuelta de la liga, en sexta posición, pero tuvimos hasta siete lesionadas durante la segunda vuelta y al final fuimos décimas", relata la colocadora, que no se alejará de la pista puesto que "a finales de junio estaré en los Juegos del Mediterráneo, que se celebrarán en Tarragona, y luego prepararé el campeonato de Europa, que será a finales de agosto", comenta.

"Al final, la selección es mi equipo. Jugar con estas chicas es un placer", remata Majo Corral.