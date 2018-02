El Breogán se lanza a por la Liga

El encuentro más difícil de esta temporada en el Pazo dos Deportes. Así calificó el técnico del Cafés Candelas Breogán, Natxo Lezkano, el duelo que este sábado (19.15 horas, Pazo dos Deportes de Lugo) disputará su equipo ante el Melilla Baloncesto. Y no le falta razón al técnico, aunque por Lugo ya hayan pasado equipos como el Prat o el Manresa. Pero hay una doble circunstancia que refuerza el argumentario. La primera es que Melilla es una de las grandes plantillas de la Liga.

Realmente se podría hablar de una selección de jugadores LEB de la pasada temporada, ya que todos los llegados -solo continúan Pablo Almazán y Massine Fall- fueron primeras espadas en sus clubes de procedencia. Son los casos de Dani Rodríguez y Mamadou Samb, en Palencia; de Fran Guerra o Diego Kapelan, en el Ourense, o de Filip Djuran y Javi Lucas en el Coruña. Una plantilla de lujo que, probablemente no ha sido fácil de conjuntar; es más, el reparto de roles, de protagonismo, también habrá precisado de un tiempo. No es fácil la convivencia de jugadores acostumbrados a ser referencia.

Pero con todo, el Melilla se fue haciendo y, a pesar de un bache sufrido a final de año que le llevó a perder tres encuentros de forma consecutivas (en su cancha ante el Lleida y en las pistas del Cáceres y Araberri) vuelve a estar en la pelea; es decir, aspirando a todo. Y esta es la segunda gran circunstancia que complica, a priori, el encuentro de hoy. El Melilla llega en su mejor momento de la temporada después de haber ganados sus seis últimos encuentros y hoy, ante el Breogán, afronta su última oportunidad. No hay más para los de Alejandro Alcoba.

Si ganan en el Pazo, y más si lo hacen por más de cuatro puntos, entrarán de lleno en la lucha por el ascenso directo, ya que quedarían a solo dos triunfos de los breoganistas con once jornadas por delante, pero si el Breogán mantiene su condición de invicto en el Pazo, entonces al conjunto melillense no le quedaría otra que empezar a pensar en los play off de ascenso, ya que la distancia con la primera posición se quedaría en cuatro victorias más el average. Totalmente inalcanzable.

Por lo tanto el Breogán, al menos teóricamente, se encuentra ante su último gran escollo. No se trata solo de conseguir una victoria más, sino de eliminar definitivamente a un rival directo.

Y con todo esto en juego, dos grandes plantillas y, como está dicho, ambas en un gran momento de juego. Dos equipos con profundidad de banquillo y con argumentos sobrados en ataque. Todos los jugadores de ambos equipos tienen puntos en sus manos y todos pueden decidir en un momento dado. El Melilla tiene una clarísima referencia interior en Fran Guerra pero, en gran medida, su fluidez ofensiva depende de que sus tiradores -todos los demás jugadores salvo Fall- se encuentren acertados. Si esto ocurre es un equipo temible. El Breogán volverá a buscar en su buen trabajo defensivo, en la intensidad y un alto ritmo sus mejores argumentos. Incluso, y a pesar de la presencia de Guerra, el equipo lucense también tiene en su juego interior otro de las aspectos que pueden desnivelar el partido.

El Melilla consiguió la mitad de sus triunfos a domicilio, aunque lo más llamativo es que se impuso en las canchas teóricamente más complicadas ,como las del Prat (70-73), Palencia (69-72) y Manresa (69-77); por cierto, a los manresanos el Melilla les ganó los dos encuentros, lo que le otorga una importante ventaja en caso de llegar en igualdad de condiciones al final de Liga. Una prueba más de consistencia para el Breogán que de solventarla habrá dado un gran paso más.