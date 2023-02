0-2. El Éibar gana con uno menos y hurga en la herida del Lugo

La impotencia del Lugo, que necesitaba ganar este sábado y solo disparó dos veces a la portería defendida por Luca Zidane, le condenó a una nueva derrota que complica más si cabe su grave crisis deportiva y clasificatoria, ante un Éibar que no necesitó su mejor versión para llevarse los tres puntos del Ángel Carro. Es más, los hombres de Gaizka Garitano jugaron con uno menos en la segunda parte y en ningún momento se notó que el Lugo disfrutaba de un futbolista más sobre el campo. Ninguno de los cambios de Joan Carrillo, que castigó a varios titulares de la pasada jornada y cambió de sistema tres veces en la segunda parte, surtieron efecto y los rojiblancos rezan porque el Rácing de Santander, el equipo que marca la permanencia, no consiga este sábado los tres puntos ante el Villarreal B. De hacerlo, la distancia con el objetivo sería de once puntos.

Con uno más tras el descanso, el Lugo fue incapaz de amenazar la portería de Luca Zidane salvo un empujón en los últimos minutos. El Éibar se parapetó en su campo y la lenta circulación rojiblanca dejó pasar los minutos hasta que los armeros sentenciaron en el descuento, después de un error de Alberto que funciona de perfecto síntoma de la difícil situación por que atraviesa el cuadro lucense.

Guedes en un momento del partido. SEBAS SENANDE

El VAR, como ocurre ya en tantos partidos, fue el protagonista del primer tiempo, esta vez en contra y a favor del Lugo. Actuó primero para rectificar una mano de Pantic que el árbitro había señalado fuera del área y que sirvió a Stoichkov para adelantar los suyos en el minuto 40, y lo hizo poco después para dejar al Éibar con uno menos. Javi Muñoz impactó con Andoni López al tratar de controlar un balón y, pese a que el colegiado solo había señalado falta, sus ayudantes desde la sala VOR decretaron roja directa para el futbolista visitante. Demasiado castigo quizá para una jugada fortuita, pero el fútbol moderno es implacable en este tipo de acciones.

Fueron dos situaciones que animaron un pálido primer tiempo pese al sol que cayó sobre el Ángel Carro. El Éibar controló el partido ante un Lugo que no pudo esconder su miedo ante el partido, el resultado y su situación clasificatoria. Los jugadores rojiblancos llegaron tres o cuatro veces sobre la portería rival, dos de ellas gracias a un Gui Guedes que demostró visión de juego y llegada en los metros finales.

No le acompañaron demasiado al portugués. Moyano conectó muy poco con la pelota, al igual que Señé, porque el Lugo volcó su juego sobre la banda derecha, la de Baena, Apenas le llegaron centros a Barreiro, salvo uno del propio Guedes, que minutos después envió un balón al travesaño.

La difícil situación actual le jugó una mala pasada a un Lugo nervioso y atenazado

Cómodo en defensa, el Éibar batió líneas desde la defensa y los envíos en largo del exrojiblanco Venancio. Rahmani, otro viejo conocido en el Ángel Carro, y Troncho, movieron a su equipo desde las bandas pero los armeros se toparon con Whalley, muy seguro pese a encajar el penalti del máximo goleador de la categoría.

Andoni López controla el esférico. SEBAS SENANDE

SEGUNDA MITAD

Pese al cambio ofensivo que introdujo Carrillo en el descanso —Cuéllar por El Hacen—, la realidad es que la actuación de su equipo dejó mucho que desear. No aprovechó la superioridad en el campo, y tampoco que el Éibar se encerró en su área con la intención de salir al contragolpe. El Lugo no interpretó, o no pudo ejecutar, lo que necesitaba el partido y ni Cuéllar, ni Scepovic, que debutó con la arlequinada, ni Xavi Torres, que reapareció, ni Idrissa, ni Zé Ricardo, fueron capaces de cambiar el guion que estaban escribiendo los titulares.

Llegadas puntuales, sobre todo en los últimos cinco minutos, por pura desesperación, fueron el único bagaje de un equipo que se complica más si cabe el objetivo de la salvación y que vio cómo el Éibar, sin hacer nada del otro mundo, sentenciaba el encuentro en el descuento ante un Ángel Carro cada día más decepcionado.

FICHA TÉCNICA

0-Lugo: Whalley, Calavera, Xavi Torres, m.65, Pantic, Idrissa, m.84, Alberto, Andoni López, Zé Ricardo, m.60, El Hacen, Cuéllar, m.46, Señé, Guedes, Moyano, Baena, Scepovic, m.60, Barreiro.



2- Éibar: Luca Zidane, Arbilla, Venancio, Berrocal, Imanol, Sergio, m.21, Pereira, Nolaskoain, Troncho, Quique, m.70, Javi Muñoz, Rahmani, Corpas, m.70, Stoichkov, Bautista, m.83.



Goles: 0-1, m.40: Stoichkov, de penalti. 0-2, m.92: Bautista. Árbitro: De la Fuente Ramos. Amonestó a Pantic, Xavi Torres y Zé Ricardo por el Lugo y a Pereira, y Corpas por el Éibar. Expulsó a Javi Muñoz en la primera parte.



Incidencias: Encuentro disputado en el Ángel Carro ante 2.786 espectadores.