Efrén Castro explica la hoja de ruta para el Pazo dos Deportes de Lugo

Efrén Castro, vicepresidente de la Diputación de Lugo y responsable del área de Deportes, expuso a este medio la hoja de ruta que seguirá el ente provincial con el fin de cumplir con las demandas —mejoras— que solicita la Liga Endesa en el Pazo dos Deportes.

El dirigente nacionalista señaló que ya había hablado con dirigentes del Río Breogán sobre "as esixencias da ACB, as prioridades e as necesidades". Para contextualizar, la Liga le requiere al club celeste el acondicionamiento de la pista de juego, la retirada de los altavoces del suelo y que complete la iluminación del anillo exterior.

Efrén Castro se refirió una por una a las actuaciones se van a realizar en los próximos meses, especificando que el orden de las mismas no era por una cuestión de "importancia", sino más bien de "tempo" para ejecutarlas.

"O tema da pista non é complexo, pero require que esté 4-5 días sin usar por temas de limpeza, secado, etc. Farase unha vez que remate o Campus Álex Llorca —se desarrollará del 8 al 14 de julio—. Logo valorarase como queda, pero coa limpeza a fondo debería chegar", explicó el vicepresidente de la Diputación.

En cuanto al tema de las luces LED, Castro indicó que "isto xa está en marcha". "Encargáronse as luminarias e vaise facer durante o verán", indicó.

Más de 100.000 euros para el equipo de sonido

La cuestión del sonido es bastante más compleja de ejecutar que las anteriores, por lo que se llevará a cabo "ao longo da próxima tempada". "O estudo técnico de onde poñer os altofalantes xa existe dende hai tempo, e xa sabemos cal será tamén o orzamento aproximado, 104.000 euros o equipo de son e entre 130.000-140.000 o custo total—, pero trátase dun contrato maior", esclareció Efrén Castro.

"Hai un tempo de licitación e un posterior prazo de execución, polo que non me atrevo a dicir en que momento da tempada estará rematado", añadió el máximo responsable del área de Deportes de la Diputación.

En efecto, en toda obra pública hay unos periodos que se han de cumplir. En primer lugar se ha de producir el anuncio de la licitación correspondiente. El plazo habitual de presentación de ofertas es de aproximadamente un mes desde el aviso del concurso —si no las hubiera, habría que comenzar el proceso de nuevo: estudio previo, presupuesto...—. Después, se produciría la adjudicación de la obra, para lo que no hay un tiempo establecido. Finalmente, estaría el plazo de ejecución del propio trabajo.

Efrén Castro hizo hincapié, además, en una intervención en el pabellón que no solicita la ACB pero que él considera "muy "necesaria": las tareas de "limpeza e impermeabilización da fachada exterior do Pazo", "Leva días adxudicada e só falta por firmar o contrato, pero o periodo de execución farase no verán", expuso.

Salva Arco quiere al club en "las mejores condiciones"

Salva Arco, director general del Río Breogán, apuntó que al club celeste le "interesa" que el Pazo "esté en las mejores condiciones posibles" y considera que el verano es "la mejor época para hacer las obras". "Entendemos que algunas obras se tengan que hacer a lo largo de la próxima temporada e intentaremos que afecte lo menos posible al equipo", afirmó.

"El Breogán estará coordinado con la Diputación para buscar el mejor horario posible, como ya se hizo cuando se instalaron los nuevos asientos de la instalación", añadió el exbaloncestista de Navás. Otros dos equipos de la ciudad de la muralla, Durán Maquinaria Ensino (Liga Endesa Femenina) y Estudiantes (Liga EBA), son los otros usuarios habituales de pabellón y, en consecuencia, la armonización también les compete.

Para concluir, Arco expuso que "pondremos todo de nuestra parte para tener un Pazo lo más moderno posible y que cumpla las exigencias de la ACB".

Veljko Mrsic alaba el talento ofensivo de Charlie Moore

Veljo Mrsic, entrenador del Río Breogán, alabó a Charlie Moore, el último fichaje del conjunto celeste, en una entrevista que concedió a Álex Gato (Ser Deportivos).

"Es un jugador muy completo, que puede hacer de todo en ataque. Tiene puntos y asistencias. Ofensivamente, después de Musa no hemos tenido un jugador como él", indicó el técnico croata.

Justin Robinson

"Hemos querido renovar a Justin Robinson, pero la diferencia económica con lo que pedían sus agentes era muy grande. El representante de Moore (su agencia es BeoBasket) nos ayudó mucho con su fichaje", añadio Mrsic.



Filosofía de juego

El croata indicó que "nuestra única filosofía es jugar buen baloncesto y este siempre empieza en la defensa". Tengo un sueño para esta temporada: intentar hacer más; queremos y tenemos ambición", finalizó Mrsic.