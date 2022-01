Eduardo Iglesias gana puestos y Diego Vallejo cae al puesto número 27

El piloto monfortino Eduardo Iglesias sigue escalando puestos en el Dakar 2022 tras acabar en el puesto número 79 de la séptima etapa y sube a la 87 de la general de motos, en la que el francés Van Beveren es el nuevo líder. Por su parte, en coches, el meirego Diego Vallejo, copiloto de Óscar Fuertes (Astara Team), cayó a la posición número 27 de la general tras concluir los 400 kilómetros de especial en el lugar número 44 de un parcial ganado por Sebastien Loëb. Al Attiyah sigue como líder sólido.

Iglesias tuvo que convivir con una etapa dura y larga, con una primera mitad de especial con un terreno pedregoso y una segunda de pistas rápidas de tierra, arena y dunas. El piloto monfortino mantiene sus buenas sensaciones y acabó en el puesto 79 de la etapa —a 1 hora, 21 minutos y 13 segundos del ganador, el chileno José Ignacio Cornejo (Honda)—, lo que le permitió ascender hasta la plaza número 87 de la general.

El líder de las motos es el francés Adrien Van Beveren (Yamaha), quien desbancó al británico Sam Sunderland (GasGas) del primer puesto y suma 23 horas, 45 minutos y 2 segundos, mientras que el austriaco Mathias Walkner (KTM) es segundo a 5.12. El argentino Kevin Benavides es tercero a 5.23 de Van Beveren, 15 segundos menos que Sunderland, cuarto.

"La etapa se presentaba dura. Tuvimos 200 kilómetros de enlace por la mañana y luego 400 kilómetros de especial y el primer tramo me salió muy bien. Ahí tuvimos un poco de todo, dunas, pistas, arena... Después del repostaje me perdí un poco en unas pistas, nos juntamos muchas motos y fuimos todo el rato en el polvo en la última parte de la etapa. Fue un poco peligroso, pero estoy contento con el ritmo. Tengo algunas molestias en el hombro, pero me están dejando seguir y espero que no tenga problemas a partir de ahora", observó Eduardo iglesias.

Diego Vallejo acabó, junto con el madrileño Óscar Fuertes, a 57 minutos y 37 segundos del ganador de la etapa, el francés Sebastien Loëb. Vallejo y Fuertes caen al vigesimoséptimo lugar de la general, a 47 minutos y 55 segundos del primer puesto, tiempo al que hay que sumar una penalización de 23 minutos y 20 segundos.

El que realizó una gran etapa fue Carlos Sainz (Audi), que fue tercero y es el vigésimo primero de la general de coches.