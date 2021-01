El monfortino Eduardo Iglesias ha sumado este jueves una etapa muy larga y con navegación complicada en la primera parte del recorrido en el Dakar.

El itinerario de la jornada incluía una ruta especial de 456 km de los que los últimos 120 eran dunas.

Luego aún 250 kms más de enlace hasta el vivac. Ha terminado la etapa en el puesto 69 y está en la general en el 67, dos posiciones por encima que la pasada jornada.

Por su parte, el vigente campeón del Dakar en coches, Carlos Sainz, terminó este jueves a más de 48 minutos del líder de la clasificación general, el francés Stéphane Peterhansel, su compañero de equipo que, de momento, es junto al catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) el que menos se ha perdido en la ruta.

El piloto madrileño se encuentra en un escenario similar al de 2019, donde los sucesivos pinchazos por problemas en el sistema de inflado y desinflado automático de los neumáticos de su Mini echaron por tierra su carrera, pero esta vez el coche funciona a la perfección y el hándicap es la forma de orientarse en la ruta.

Por tercer día consecutivo, Sainz y su copiloto Lucas Cruz tuvieron problemas para seguir el rumbo correcto de la etapa y ya acumula dos etapas donde ha perdido casi media hora, algo inaudito en sus catorce participaciones en el Dakar.

"Lo que estoy viendo hasta ahora no es un rally... no me gusta. Nunca en mi vida me había perdido dos veces seguidas media hora", afirmó Sainz al término de la etapa, donde cada ve más lejos ganar por cuarta vez en su carrera el Dakar.

UNA CARRERA DE TRAMPAS Y OBSTÁCULOS

"Esto se está volviendo más una gincana que un rally raid", añadió el piloto madrileño, el más perjudicado hasta ahora de los favoritos por la mayor dificultad de esta edición en la navegación.

Antes de la partida de este Dakar, el segundo que se disputa en Arabia Saudí, el director de la carrera, David Castera, ya había advertido que este año la navegación sería más tortuosa que en ediciones pasadas, un aviso que parecía rutinario pero que se volvió una pesadilla para varios pilotos.

A ello se une que, este año, todos los participantes reciben el roadbook (hoja de ruta) unos pocos minutos antes de tomar la salida en todas las etapas, al contrario de años anteriores, donde este documento se entregaba la noche anterior y los pilotos y copilotos podían anticipar lo que se iban a encontrar.

Esto hace todavía más importante la labor del copiloto, el encargado de interpretar todas las indicaciones del roadbook, una kilométrica hoja que indica el camino correcto a seguir para encontrar los diferentes waypoints (puntos de paso), coordenadas de GPS que los pilotos deben desbloquear para completar la etapa.