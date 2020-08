Eduard Campabadal: "Juanfran se lo merece todo"

El carril derecho del Lugo ha tenido un dueño claro durante las últimas tres temporadas. El paso de diferentes entrenadores por el banquillo del Ángel Carro no ha frenado la progresión de Eduard Campabadal (Tarragona, 26-1-1993), que desde que llegó a la ciudad amurallada procedente del Mallorca ha sido indiscutible en la posición de lateral derecho.

Con el paso de los años, el catalán se ha hecho un hueco en el corazón de la afición y ha sido un pilar fundamental para la plantilla lucense. Esta temporada ha terminado su vinculación con el Lugo y a día de hoy su futuro sigue en el aire, aunque sus palabras suenan a despedida.

"Este año acabo contrato. Yo he estado muy a gusto, ahora empezaré a hablar del futuro. Confío mucho en mi representante, he hecho bien las cosas pero no sé qué pasará. Con el Lugo hablé hace un año y medio pero no nos decidimos a firmar. Con el presidente tengo buena relación y nos decimos las cosas a la cara pero no hay oferta en firme. En el fútbol ya se sabe que todo es posible", indica Campabadal.

"Juanfran es una gran persona y un luchador, se le nota en la manera de comunicar. Nos trató de manera increíble"

La llegada de Juanfran García supuso un cambio en la dinámica del equipo, sobre todo en la parte mental. El lateral solo tiene buenas palabras para el técnico.

"Juanfran se lo merece todo. A nivel mental hizo que nos sobrepusiésemos a todas las adversidades que teníamos en ese momento. Todos nos daban por muertos y nos hizo ver que teníamos mucha gente detrás, que teníamos gente que nos animaba, que nos quería y que teníamos que luchar por ello. Me alegro sobre todo por él, porque es una gran persona y porque es un luchador, se le nota en la manera de comunicar. Nos ha tratado a todos de manera increíble", explica el jugador del Lugo.

Campabadal recuerda con alegría el vídeo que les envió Maradona antes del partido ante el Mirandés y reconoce que hubo un momento en que tanto él como su compañero Varo se quedaron asombrados. "Nos decía (Juanfran) que tenía una sorpresa increíble. Varo estaba a mi lado y justo después del vídeo de Maradona, va Juanfran y abre la puerta. Yo miro a Varo con cara de asombro y me dice: "Espero que no, porque si entra él (Maradona) nos podemos morir", comenta entre risas el jugador.

Maradona les pidió una camiseta firmada si conseguían la permanencia, aunque Campabadal reconoce que la que más ilusión le ha hecho firmar es una con destino a Holanda.

"Tengo un amigo que es de Gijón, se llama Diego, y tuvo la mala suerte de romperse una vértebra al tirarse a una piscina. Su historia fue toda una inspiración para mí en lo personal. Ha sido capaz de sobreponerse a todas las adversidades, es muy buena persona y ahora está viviendo en Holanda. Le mandé la camiseta porque somos amigos y por los ánimos que nos dio. Luego Juanfran, sin yo saber nada, me puso un vídeo de él en el vestuario. Yo ese día lloré con ese vídeo. Para mí es un reflejo, alguien en el que fijarse para ver lo importante que es seguir y tirar hacia delante, siempre que hablo de él me emociono", finalizó Campabadal.

"Me molesta que se diga que el Lugo no tuvo presión"

Eduard Campabadal reconoce los nervios vividos en el vestuario por la incertidumbre en las horas previas al partido ante el Mirandés. El jugador indica que le molesta que se diga que el Lugo jugó sin presión al no disputarse el partido entre Deportivo y Fuenlabrada.



"Lo que me molesta es que se diga que el Lugo no tuvo presión, eso es mentira. ¿Si no llega a marcar el Albacete ese penalti, qué habría pasado? Si se hubiese dado ese resultado no habría campañas mediáticas ni hubiese pasado absolutamente nada. No echo la culpa al Deportivo ni a nadie, pero es la realidad. Teníamos que ganar sí o sí, por eso me molesta que se diga que teníamos ventaja que no jugase el Deportivo. Eso no es verdad. El Lugo tenía mucha presión, son muchos partidos, ha sido una Liga de 13 meses y queríamos que acabase de la mejor manera", indica el futbolista.



Fran Albert, nuevo preparador físico. El Lugo anunció ayer la incorporación del alicantino Fran Albert como nuevo preparador físico del equipo, tras la salida de Kiko Corredoira de la entidad. Albert formó parte del Spórting el curso pasado y antes lo había hecho en el Valladolid y en el Celta.