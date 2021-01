Edu Martínez: "Es triste jugar una final casi a puerta cerrada"

Tres jugadores deltienen pasado en el(tempmorada 2016-17),(2005-06) y(2012-13). Este último, considera que jugar la Copa Príncesa "es una suerte porque la consideramos como un premio al haber hecho bien nuestro trabajo. Desde luego tenemos muchas ganas de poder llevarnos el título".

El alero riojano que vuelve al Pazo lamenta que la situación sanitaria actual impida que las gradas de la instalación deportiva no tengan el colorido habitual. "Es algo triste tener que jugar una final casi a puerta cerrada. En estos eventos no es normal pero nos estamos acostumbrando a ello y de cara al encuentro de esta tarde, el hecho de que no haya público hará que estemos más parejos".

Del Breogán, Edu Martínez dijo que lo considera "como un claro candidato al ascenso. Han hecho un gran equipo. Juegan de forma muy coral y sabemos que va a ser un encuentro muy complicado. Están muy compensados con grandes jugadores en todas las posiciones. No podemos centrarnos en alguien en concreto, hay que frenarles como equipo".

Con respecto a su equipo, el alero entiende que las dos últimas derrotas sufridas por su equipo "No deben de afectar ante la final de hoy. Las derrotas es algo que puede pasar y de ellas hay que aprender pero el de hoy es un partido distinto y otra competición y por lo tanto no se va a notar. Lo que sí queremos es salir al cien por ciento para conseguir ganar el título", comentó.

Pedro Rivero

Entrenador del Alicante

"El Breogán es la mejor plantilla de la liga"

El entrenador del Alicante, calificó al Leche Río Breogán como "la mejor plantilla de la competición y esto hace que vayamos a estar pendientes de muchas cosas. Es difícil focalizar en algo concreto, pero si tuviera que destacar a un jugador por encima del resto, ese sería Kevin Larsen porque, cuando él está bien, ellos juegan realmente fácil".

El técnico segoviano también se refirió a las posibles ventajas de su equipo. "Tenemos muy buenos manejadores en el campo que son capaces de crear mucho juego para hacernos muy peligrosos. Todos sabemos quienes son los referentes de este equipo", indicó.

Chumi Ortega

Escolta del Alicante

"Queremos levantar la Copa Princesa"

El jugador yeclano Chumi Ortega asegura que afronta la final de la Copa "con mucha ilusión, a cualquier jugador se la haría" y comenta que no hay un favorito "a partido único no hay un favorito claro, pero el Breogán al jugar en casa tiene ese plus. Iremos a Lugo a ganar porque queremos levantar la Copa".