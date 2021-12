Dzanan Musa: "Vamos a ganar en Bilbao"

Es la estrella absoluta del Río Breogán y uno de los jugadores revelación de la temporada en la ACB. Y lo sabe. Dzanan Musa recogió este jueves el premio Estrella Galicia al mejor jugador del equipo lucense durante el mes de octubre y, entre otras cosas, demostró ambición asegurando que "vamos a ganar en Bilbao", en un partido que el equipo celeste tiene fijado en el calendario como fundamental si quiere aspirar a participar en la Copa del Rey 2021.

"Vamos a ganar el partido. Sabemos que es la parte más importante de la temporada, la que hay entre el parón por selecciones y la Copa, y creo que nos merecemos estar ahí. Y estaremos", dijo, confiado, el alero.

Y es que Musa decidió venir a Lugo para recuperar un nivel que perdió durante los dos años que militó en los Brooklyn Nets de la NBA. Su falta de minutos le impidió tener el ritmo adecuado y ni siquiera un breve paso por el Anadolu Efes le permitió recuperar una confianza que sí ha vuelto en Lugo. Aquí se siente importante, disfruta de los balones que le negaban en EE.UU. y en Turquía y recuperado su mejor nivel, con un debut extraordinario ante el Lenovo Tenerife —25 puntos y 7 rebotes, además de 35 de valoración— que ha confirmado en los siguientes partidos, en los que promedia cerca de 16 puntos, y que le ha facilitado regresar a su selección nacional.

"Fue genial. Dejé de ir durante tres años por estar en la NBA y me sentía mal. Ahora tuve la oportunidad de regresar con mis compañeros y fue increíble jugar delante de mis padres y de mis amigos. Es una sensación increíble estar en la selección", dijo este jueves.

Sobre el premio a mejor jugador del mes de octubre, Musa señaló que es un "honor" ser reconocido por sus aficionados, y que "cualquier compañero del equipo podría estar aquí porque lo estamos haciendo bien, estamos jugando bien".

Además, apuntó que es un "placer estar rodeado de estos jugadores porque me hacen mejor cada día, y este premio es una prueba del trabajo duro del día a día".

Sobre el parón y la falta de entrenamientos para preparar el importante duelo ante el Surne Bilbao Basket de este domingo, el bosnio aseguró que vio "muy bien" a sus compañeros en el partido amistoso ante el Leyma Coruña disputado este miércoles por la mañana. "Tenemos otros tres días para entrenar juntos y preparar el partido. Para profesionales como nosotros es suficiente", explicó.

COPA DEL REY. Participar en la Copa del Rey es un objetivo del Río Breogán como colectivo y de Dzanan Musa como jugador. "Sabemos que somos capaces de entrar en la Copa y lo vamos a intentar. Tenemos que ir partido a partido y no pensar demasiado en el futuro. Quedan siete partidos para que se decida y no creo que podamos ganarlos todos, pero iremos partido a partido y veremos qué ocurre", dijo el alero, que se encuentra en condiciones óptimas tras los dos encuentros que disputó con Bosnia después de dar negativo por covid hace ya dos semanas.

"Sabía que el covid no iba a durar eternamente"

El alero bosnio fue uno de los cuatro jugadores que se vieron afectados por el pequeño brote de coronavirus que obligó a suspender el partido ante el Joventut. "Me siento genial, en perfecto estado. Durante el covid trabajé en casa para no perder el ritmo físico y seguir bien. Sabía que no iba a durar eternamente, y cuando di negativo retomé el trabajo sin ningún problema".



Dos recitales con Bosnia



Dzanan Musa demostró con su selección que pasar el covid no le ha afectado en su rendimiento. En su primer encuentro en tres años, salió desde el banquillo ante la República Checa (97-90 para Bosnia) y fue el máximo anotador del equipo con 21 puntos en 22 minutos de juego.



Tres días después, Bosnia superó a Bulgaria (75-85) con 17 puntos del alero del Río Breogán, que de nuevo fue suplente y jugó 18 minutos.



Reecuentro con Sulejmanovic



Regresar a la selección permitió al alero celeste reencontrarse con viejos amigos y compañeros, como el exbreoganista Emir Sulejmanovic, con quien se le vio compartir buenos momentos en los entrenamientos con el combinado nacional.