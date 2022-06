El internacional bosnio Dzanan Musa, MVP de la Liga Endesa esta temporada, anunció este viernes en Sarajevo que no renovará con el Río Breogán y que fichará por otro club, aunque no quiso revelar aún cuál.

"Agradezco al Breogán que me haya dado la oportunidad de mostrar todo lo que he aprendido. Me vuelvo a otro desafío, y pronto se conocerá cuál es el nuevo club", señaló el alero en declaraciones a los medios locales.

Musa recordó que está en Sarajevo para entrenar con la selección de Bosnia-Herzegovina, que a comienzos de julio disputará los partidos contra la República Checa y Bulgaria de la primera fase de clasificaciones para el Mundial de 2023.

"En mi opinión, y según evaluaciones de los entrenadores y otros jugadores, tenemos la calidad para ganar los dos duelos. Deseamos pasar a la próxima fase, es nuestro principal objetivo. Después, nos dedicaremos al campeonato europeo", indicó el jugador.

El Eurobasket se disputará del 1 al 18 de septiembre próximo, y la selección bosnia está en el grupo con Alemania, Lituania, Francia, Eslovenia y Hungría.

Musa se llevó a mediados de mayo el trofeo de la temporada de la Liga Endesa tras promediar 32 minutos en 29 partidos disputados y 20,1 puntos.

"Lo he ganado a los 22 años, y es un éxito enorme (...) El club me ha dado la posibilidad de mostrar mis cualidades en la cancha y fuera", dijo el alero.

"Sin duda, seré un gran hincha del Breogán en el futuro", aseguró Musa, al indicar que Lugo, el club y sus jugadores permanecerá siempre en su corazón.