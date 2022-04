Musa está ya en planta; su familia, de camino, y su pareja da las gracias a Lugo

Dzanan Musa ya se encuentra en planta y su evolución "está siendo positiva", según los servicios médicos del Hula. Además, el jugador del CB Breogán se encuentra animado y este domingo recibirá la visita de sus padres, que se han desplazado a Lugo.

Cabe recordar que el breoganista fue intervenido en la madrugada del jueves al viernes por una fractura en la tráquea que se produjo en el encuentro contra el Baxi Manresa. Este viernes por la mañana, cuando ya le habían retirado los tubos, el alero se mostraba con fuerzas y motivado, incluso comentó a dirigentes del Río Breogán que quería volver a jugar esta temporada. Ya por la tarde, el propio jugador publicó un tuit con una fotografía suya en una cama del Hula y con un mensaje claro: "Volveré más fuerte". "Una de las primeras cosas que dijo es que quiere estar en unos días en la pista de nuevo defendiendo la camiseta celeste. Es un orgullo contar con jugadores de este calibre", indicó el club gallego.

Never stop smiling😁! Elhamdulillah!! Thank you everybody for the messages, surgery went well and I will be back stronger! Love you all. pic.twitter.com/PNn3HxJw1U