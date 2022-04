Dzanan Musa, MVP también como paciente

Si el internacional bosnio se ha ganado esta temporada el corazón de los aficionados breoganistas por su extraordinario rendimiento deportivo y su compromiso con el club lucense, el personal del Hospital Lucus Augusti (Hula), en donde lleva ingresado desde la noche del jueves de la semana pasada, también valora su comportamiento como paciente, que algunos califican como "excelente".

La complicidad entre jugador y personal es total. A Dzanan Musa se le puede ver habitualmente chocando las cinco (give me five) con los sanitarios y firmando autógrafos y posando para fotografías con estos, con pacientes y con visitantes, que lo definen como "un buen chico". Siempre lo hace con una sonrisa en la boca.

Musa posa con la cuidadora de un paciente

A Musa le siguen haciendo pruebas médicas para comprobar cómo evoluciona del traumatismo laríngeo que sufrió en el partido que disputó el pasado día 14 el Río Breogán contra el Baxi Manresa en el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo, en el que el bosnio volvió a ser determinante para que el equipo lucense sumase una nueva victoria en la Liga ACB. Este martes le realizaron un TAC.

El jugador bosnio se recupera de la operación que le practicaron en la noche del jueves al viernes de una infrecuente fractura del cartílago tiroides de la laringe, una lesión que, según explicó el jefe de Otorrinolaringología del Hula, Marcos Rossi, solo sufre una de cada 30.000 personas.

Su estancia en la segunda planta del Hula ha deparado varias curiosidades. Los hospitales no suelen estar preparados para tener ingresadas a personas tan altas, Musa mide dos metros y seis centímetros, por lo que no va ataviado con el pijama azul del centro, sino que lleva camiseta y bermudas, y su cama, apta para una persona de 1,80, tuvo que ser acondicionada. No tiene piecero y se ha ampliado con una mesa plegable de las que se suelen usar para poner el motor de aparatos que requieren los pacientes, como colchones antiescaras.

Una auxiliar de enfermería prepara la cama de Musa

Musa, que sigue recibiendo elogios por haber acabado jugando el partido pese a la lesión que sufría, suele estar todo el día acompañado en el hospital por sus padres.