Dzanan Musa, intervenido en el Hula tras sufrir una fractura en la tráquea

El Río Breogán ha informado en la noche de este jueves de que Dzanan Musa, su jugador estrella, está siendo intervenido en el Hula tras sufrir una fractura en la tráquea.

Guys!! I love you all, Im going to have surgery on my neck, as I fight on the court I will fight this too and beat it!! Thank you For the wishes!! Until the next time!! Yours Musa ♥️