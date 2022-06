Dzanan Musa hace un llamamiento para que el Río Breogán juegue en Europa

El internacional bosnio Dzanan Musa, MVP de la Liga Endesa esta temporada, envió un mensaje a través de Twitter en el hace un llamamiento para que el Río Breogán pueda jugar en Europa la próxima temporada.

Musa, que no renovará con el Río Breogán y cuyo destino parece estar ligado al Real Madrid, ha mostrado desde el primer minuto una gran conexión con Lugo: "La gente de Lugo y el Río Breogán merecen estar en competiciones europeas".

People from Lugo and @CBBreogan Breogan deserve to be in European competitions! — Dzanan Musa (@DzMusa) June 18, 2022

Desde el club no renuncian a esta posibilidad. El consejo de administración del CB Breogán se reunió este jueves para hacer balance y valorar esta posibilidad. Señalan que hay que tener en cuenta varias premisas, la primera es que el club reciba la invitación para participar, circunstancia que no ocurrirá hasta que finalicen las competiciones nacionales. La segunda es que no se contempla otra opción que no sea jugar la Basketball Champions League y también, como explicó Tito Díaz, "siempre y cuando no nos cause un perjuicio económico ni deportivo". "En caso de que nos inviten hablaríamos con los patrocinadores e instituciones porque necesitaríamos una mayor aportación. Es clave poder viajar en buenas condiciones. En cualquier caso, nuestro primer objetivo será siempre la permanencia en la Liga Endesa", añadió el dirigente.

Las competiciones europeas en baloncesto dependen de dos organismos, la Euroliga y la Fiba. Ambos tienen dos competiciones, la primera la propia Euroliga y la denominada Eurocup, mientras que la Basketball Champions League y la Fiba Europe Cup está organizada por el organismo federativo internacional.

El criterio en estas competiciones es distinto. En la Euroliga —no hay que olvidar que es una competición privada—, la participación depende en gran medida de las invitaciones de la propia organizadora que además, y sobre todo en la Euroliga, impone determinadas condiciones. En las dos competiciones Fiba, prima la clasificación deportiva en las competiciones de ámbito nacional, aunque puede producirse alguna invitación en caso de acuerdos previos o vacantes.

También hay diferencia en los sistemas de competición y en los premios en estos torneos. En la Eurocup se juega una fase previa de dos grupos de diez equipos cada uno, lo que ya, además de alargar en exceso la primera fase, asegura un mínimo de nueve desplazamientos con lo que implica económicamente. A partir de ahí se disputan eliminatorias a un solo partido hasta llegar a los dos finalistas. El premio será una plaza en la Euroliga, siempre y cuando se cumplan las exigencias.

En la Champions League, la primera fase divide a los participantes en ocho grupos de cuatro equipos —por lo tanto tres desplazamientos— y todos los participantes recibirían un fijo de 40.000 euros. Los clasificados para el llamado top-16 duplicarían esa cantidad. Superar la eliminatoria de cuartos serían 120.000 euros. El campeón se decide en una final a cuatro, en el que los premios son de 140.000 euros para el cuarto, 200.000 euros para el tercero, 400.000 euros para el finalista y un millón para el campeón. Tenerife y el San Pablo Burgos, en dos ocasiones, fueron los últimos campeones de esta competición.