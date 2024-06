El Durán Maquinaria Ensino pesca en Ferrol

El Durán Maquinaria Ensino sigue perfilando su plantilla de cara a la próxima temporada y es indudable que una buena parte de las novedades tienen un mismo punto de partida, que no es otro que el Baxi Ferrol. Primero el Ensino anunció la llegada de la base Claudia Soriano y este jueves hizo oficial lo que era un secreto a voces, el fichaje de la escolta Rachel Howard. En los próximos días será oficial y se unirá a ellas la exterior Jessica Fequiere. Las tres pasarán de jugar en A Malata a hacerlo en el Pazo dos Deportes de Lugo con la camiseta del Durán Maquinaria Ensino.

La incorporación de la escolta estadounidense Rachel Howard es uno de los movimientos más destacados en el mercado hasta el momento y es que el Ensino incorpora a una pieza clave en el Baxi Ferrol que logró clasificarse para la Copa de la Reina y las eliminatorias por el título.

"Talento competitivo al servicio del equipo, además de una gran anotadora. Pero en lo que más destaca es en hacer mejor a sus compañeras", subraya de la jugadora americana su nuevo entrenador, Antonio Pernas. Tras varias temporadas destacando en la Liga Challenge con el Alcobendas, Howard se estrenó la pasada temporada en la máxima categoría del baloncesto español con el Baxi Ferrol, con el que promedió 12,3 puntos, 4,4 rebotes y 2,4 asistencias en los 29 partidos que disputó.

Con el fichaje de Howard, el conjunto lucense ya tiene una referencia clara en anotación, pero también una jugadora que atrae mucho a las defensas rivales y que da mucho juego a sus compañeras. El año pasado, en su debut en la Liga Femenina, Howard mostró una rápida adaptación y, a falta de los fichajes para el juego interior, se trata de una jugadora llamada a marcar diferencias en el Ensino.

Seis fichajes para la temporada 2024-25

Howard es la sexta jugadora que confirma el Durán Maquinaria Ensino para la temporada 2024-25 tras sus compatriotas Lydia Giomi y Alexy Mollenhauer y las españolas Esther Castedo, Claudia Soriano y Laia Lamana.

Pero la lista no se acaba ahí y pronto habrá que añadir a Jessica Fequiere. No es oficial, pero no hay ninguna duda. Jugará en el Durán Maquinaria Ensino. Fequiere es una jugadora que se desenvuelve en la posición de alero y que, al igual que Rachel Howard, tampoco había jugado hasta el año pasado en la máxima categoría del baloncesto nacional. En este caso, Fequiere jugó anteriormente en el Barcelona o Celta (cuando no estaban en LF) o en el Iraurgi.

Según pudo saber este periódico, tanto Rachel Howard como Jessica Fequiere son dos jugadoras por las que Antonio Pernas ya mostró interés cuando entrenaba a otros equipos.