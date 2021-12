Dura vuelta a la competición para el Río Breogán

El Río Breogán afrontará el encuentro del próximo domingo (12.30 horas) en el Pazo dos Deportes con prácticamente un mes sin competir. Desde que el 14 de noviembre los hombres de Paco Olmos jugaron —ya limitados por los efectos del covid— en Manresa no volvieron a disputar un partido oficial. Ante el Joventut, que debería de haberse jugado el 21 del pasado mes, se suspendió por el brote que afectó a la plantilla breoganista. El siguiente fin de semana, el del 27 y 28 de noviembre, no hubo competición a causa de las ventanas Fiba y el pasado domingo los breoganistas se veían impedidos, una vez más, de poder competir, en este caso por no disponer el Bilbao Arena de las condiciones mínimas exigidas para disputar un partido de la ACB.

No es de extrañar, por lo tanto, que Paco Olmos vuelva a insistir como ya hizo en la pasada semana, en su preocupación por la falta de ritmo competitivo de su equipo. No hay duda de que 28 días sin jugar pasarán factura en algún momento y más ante un rival como el Morabanc Andorra, un equipo físico, que va claramente de menos a más en su rendimiento y que llegará al partido del domingo después de una contundente victoria, en la Eurocup, ante el Turk Telekom Ankara (98-75).

El Andorra se vio muy castigado en la pretemporada por las lesiones

El equipo del Principado se vio muy castigado ya desde el inicio de la pretemporada por las lesiones. Actualmente no puede contar con el alero checo David Jelinek, tercer mejor anotador del equipo y lesionado con su selección, ni con Tyson Pérez, que se recupera desde la pasada temporada de una rotura de ligamento cruzado de la rodilla izquierda, la misma lesión que sufre Albert Pons. Sergi García está en el tramo final de su recuperación. En otros momentos también estuvieron de baja Nacho Llovet o Drew Crawford. Éste último fue compañero de Kalinoski la pasada temporada en el Brescia.

El Andorra ocupa actualmente la duodécima posición de la tabla con 5 triunfos y siete derrotas. Los jugadores de Ibón Navarro perdieron los cuatro primeros encuentros de Liga. A domicilio, el próximo visitante del Pazo sólo consiguió ganar en la cancha del Joventut (73-79), mientras que fue superado en sus visitas a Betis (102-98), Fuenlabrada (91-78), Burgos (81-70), Tenerife (79-70) y Baskonia (83-77).

Cinco jugadores acudieron en las últimas ventanas con sus selecciones —Oriol Paulí y Víctor Arteaga con España; Amine Noua con Francia; Jelinek con la República Checa y Mekel con Israel— en un equipo en el que sigue brillando el base Clevin Hannah y en el que el escolta Codi Miller McIntyre está demostrando que es un perfecto complemento para el senegalés —ambos son los máximos anotadores de un equipo fuerte físicamente y con una gran capacidad de rebote— El equipo andorrano es el sexto mejor de la competición en rebotes defensivos.