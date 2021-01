Un duelo para consolidar la primera posición

En condiciones normales, el Pazo dos Deportes de Lugo exhibiría este sábado (19.00 horas) el aspecto de las grandes ocasiones. Como corresponde al enfrentamiento entre dos equipos gallegos que aspiran al ascenso a la ACB y que actualmente ocupan la primera y segunda posición de la tabla. El partido entre el Leche Río Breogán y el Básquet Coruña es un duelo entre rivales directos. Los lucenses, en caso de triunfo, no solo darían un paso casi definitivo para acabar en la primera posición del grupo—tiene una ventaja de dos victorias— sino que además habría logrado ganar los dos encuentros a los herculinos y no conviene olvidar que los resultados de esta parte de la competición tienen validez en la segunda fase. Para los jugadores de Sergio García ganar en Lugo implicaría seguir en la lucha por la primera plaza pero, sobre todo, no afrontar la segunda parte de la competición con el lastre de haber perdido el average con el equipo lucense y también ante el Valladolid.

Los jugadores de Diego Epifanio permanecen invictos en los encuentros jugados como local, mientras que su rival aún no ha perdido en los desplazamientos. De hecho, el conjunto coruñés llega al Pazo después de haber vencido el pasado fin de semana en Valladolid aunque, como está dicho, no por una diferencia suficiente como para superar el average.

El Leyma Coruña puede presumir de disponer de la plantilla más larga de la competición, condición que han reforzado tras la incorporación efectiva de Gediminas Zyle, con ficha en el equipo filial, por lo que Sergio García dispone de trece jugadores de primer nivel. Su gran capacidad física es otra de las características de la plantilla coruñesa. Prácticamente todos sus jugadores destacan en este aspecto, lo que aprovechan para no sufrir en los cambios defensivos. Además, su profundidad de banquillo les permite estar siempre con el mejor tono físico.

Pero si en defensa sacan muy buen rédito a su superioridad física, en ataque tienen más problemas para plasmarla. De hecho, su principal recurso es el lanzamiento de tres puntos. El Leyma es, después del Tizona, el equipo que más veces busca la canasta de tres (24,4 intentos por partido) pero no siempre con acierto a pesar de disponer de jugadores como Monaghan, Peña o Matulionis. Son, después del Cáceres, el equipo del grupo con peor porcentaje en los tiros de tres puntos (32,2%).

IRREGULARIDAD. Esta circunstancia podría explicar la irregularidad que le ha llevado a conseguir triunfos holgados e importantes o perder como lo hicieron ante el Tizona (83-88), o en propia casa ante el Valladolid (67-80) o estar a punto de hacerlo frente a Oviedo (62-60) o Palencia (66-64).

Sólo el Valladolid consume más tiros de campo por partido que los coruñeses pero, además, estos solo superan en acierto (45,4%) al Cáceres y al Tizona. Esta falta de tino, la suplen con un potente rebote ofensivo. Por eso, el duelo dentro de las zonas y la lucha por los rechaces serán hoy más importante. Para el Breogán tendrá este sábado un punto más de dificultad el control en las cercanías del aro con respecto al encuentro de la primera vuelta, que finalizó con triunfo lucense (60-68), por la presencia en el conjunto naranja del pívot Gary McGhee, que no pudo jugar aquel encuentro.

Javi Vega: "Ganar al Leche Río Breogán supondría una victoria doble"

Javi Vega (Leganés, 5 de enero de 1988) fue el fichaje estrella del Básquet Coruña para esta temporada. El ala-pívot se incorporó al proyecto herculino dejando atrás 229 encuentros en la Liga ACB, donde jugó en las últimas tres temporadas en el San Pablo Burgos.

El jugador explica que necesitaba "un cambio de aires. Ya tocaba". "Mi rol en el Burgos ya era casi residual y me apetecía jugar y volver a sentirme jugador. Tuve que adaptarme porque el juego es distinto pero ahora me encuentro muy a gusto", añadió.

Ante el encuentro de este sábado, Vega no duda en señalar que el Leche Río Breogán "es el equipo a batir en esta Liga" y lo razona: "saben a lo que juegan y tienen mucha experiencia. Es de los equipos más serios y son muy inteligentes. El de este sábado va a ser un partido muy táctico".

En la primera vuelta, el conjunto lucense se llevó el triunfo (60-68), pero este sábado el Coruña podrá contar con Gary Mc Ghee que no jugó en aquella ocasión. Para el madrileño la presencia del estadounidense "se va a notar mucho porque es nuestro pívot referente. Ya lleva tiempo en el equipo y está completamente adaptado. Desde luego, estamos más reforzados con él".

A pesar de esto, el ala-pívot advierte de que el encuentro "será para nosotros más difícil que el primero". "El Breogán, como todos los equipos de Diego Epifanio, es difícil, correoso y siempre sus segundas vueltas son mejores que las primeras", señaló Vega.

Que los resultados actuales tengan valor para la segunda fase, otorgan un doble valor al triunfo: "El average es muy importante y las victorias porque estos resultados, como tienen valor para la segunda parte de la competición tienen, son casi un doble resultado. Ganar al Breogán es una victoria doble con respecto a otros equipos", dijo el jugador.

En cuanto a los aspectos que pueden resultar determinantes para decidir la victoria, Vega dijo que "sin menospreciar al Breogán dependemos de nosotros. Tenemos que estar a un nivel defensivo muy alto, si lo hacemos tendremos muchas posibilidades de ganar".



LEB Oro. El Valladolid cae en Palencia y no sale de su crisis



La derrota del Valladolid en cancha del Palencia (72-67) allana aún más la clasificación del Grupo A de la LEB Oro para el Leche Río Breogán, que cuenta con más ventaja sobre el conjunto pucelano.



La de Palencia supone la quinta derrota de los vallisoletanos, la tercera en los últimos cuatro partidos.



En un partido igualado, el Palencia supo manejar los momentos decisivos para hacerse con un triunfo que lo sitúa con el mismo número de victorias y derrotas —seis y cinco— que su rival de este viernes. Por el equipo local destacó Massarelli con15 puntos; por el Valladolid los mejores fueron Nacho Martín y Mason (14 puntos cada uno).



Grupo B

En el Grupo B hubo sorpresa al caer el Tau Castelló ante el Basquet Girona (82-84 tras una prórroga). Además, el Huesca superó al Canoe (63-53).