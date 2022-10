Duelo de miserias en La Rosaleda

La tabla suele dictar su ley de forma tozuda, suele ser obstinada en su manera de situar el duelo de este domingo (18.30 horas) como uno de la parte baja, de dos equipos que solo quieren sobrevivir y evitar la muerte en una categoría que dictará sentencia varios meses más adelante, en el último fin de semana de mayo.

Hasta ese momento, los clubes residen en el presente, eluden un futuro inédito, miran el este hoy y no el mañana. En este tiempo, el actual, el encuentro de La Rosaleda es un partido entre dos conjuntos, el Lugo y el Málaga, cuyo reto es ganar para salir del atolladero en el que están: la zona de descenso.

Alineaciones para el encuentro entre el Málaga y el Lugo. EP

Porque el partido de la ciudad andaluza es el que enfrenta al antepenúltimo contra el farolillo rojo, a un Lugo instalado en la inestabilidad y la irregularidad productiva y a un Málaga donde la decepción de pelear por no bajar ha arruinado las expectativas en torno a su plantilla, confeccionada para subir y acomodada en la batalla por no bajar.

Esa será la pelea de ambos en un encuentro clave, que puede ser de vida o muerte cuando el ábaco golpee el mazo en la mesa y la suma de todos los puntos sitúe a gallegos y andaluces en una clasificación que será inmutable, sin opción de apelar a más oportunidades.

El duelo directo por boquear en Segunda División, por tomar aire y evitar la atrofia futbolística, se disputará a noventa minutos. Ese será el tiempo que puede servir de reacción para dos equipos instalados en la crisis y el pesimismo. Ese es el tiempo que puede determinar si el proyecto de Hernán Pérez Cuesta tiene vida más allá de la semana que viene o aumenta sus opciones de ser uno más en la terrible lista de cadáveres de los banquillos del Lugo de las últimas temporadas.

Para evitar la posibilidad de asumir tal condición, para salvar su cuello y que la guillotina que asoma sobre las oficinas del Ángel Carro se vuelva a guardar en el sótano, será clave no acumular otra derrota, la tercera en cuatro partidos, la quinta en siete. Será fundamental para que el asturiano mantenga su lugar en el estadio do Miño que rompa la racha de seis partidos sin sumar los tres puntos y que lo haga con un juego sólido.

Porque la mejora pregonada por futbolistas y técnico a través de los micrófonos de la sala de prensa no se ha visto reflejada sobre el césped ni en la tabla. "La gente solo ve los resultados", había asegurado Pérez Cuesta el pasado martes, puede que no sin razón. Pero si los marcadores le son esquivos también lo es un fútbol que no ha sido estable ni continuo en su mejora.

Puede que haya sido injusto en duelos como el de la UD Las Palmas, donde perdió sin merecimiento, pero también puntuó en otros (Tenerife, Leganés) donde sumó sin ser superior a sus rivales. En el horizonte de la esperanza queda su capacidad de mantenerse en los partidos, de competir para que los detalles caigan de su lado y no del contrario.

Para romper el mal fario y buscar los tres puntos, Hernán Pérez no podrá contar con uno de sus fijos: el lateral izquierdo brasileño Zé Ricardo, ausente por sanción. Su lugar lo ocupará Lebedenko. Con Loureiro en la derecha y Alberto asentado en el centro de la zaga, Neyder Lozano podría recuperar su lugar en detrimento de Jesús. En el resto del once podría haber rotaciones en la medular, con la entrada de Clavería por Juanpe o Señé y de Baena por Cuéllar o Sebas Moyano. Arriba, Chris Ramos parece que podría repetir.

Los precedentes: solo un triunfo lucense ante el Málaga: el último partido disputado la pasada campaña

No es el Málaga el mejor de los contrarios para comenzar a escalar puestos en la clasificación de Segunda División. El Lugo solo fue capaz de ganar al cuadro albiazul en una ocasión, el último partido del pasado curso por 1-0 en el Ángel Carro. El balance total es de cuatro triunfos andaluces, el citado del Lugo y tres empates.



El dato: 41 años y 288 goles

Uno de los grandes referentes del Málaga, el delantero Rubén Castro, jugará ante el Lugo con 41 años. El jugador grancanario suma 696 encuentros como profesional entre Primera y Segunda División, en los que ha anotado 288 goles. Ante el Lugo ha logrado 8 dianas en los 9 partidos disputados frente a los rojiblancos.



El colegiado: el vasco de 37 años Jon Ander González Esteban dirigirá el encuentro en La Rosaleda

El colegiado nacido en Barakaldo hace 37 años Jon Ander González Esteban fue el designado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para pitar el encuentro ante el Málaga en La Rosaleda. El trencilla vasco pitó en cinco ocasiones al Lugo en Segunda División, con un balance de un triunfo, dos empates y dos derrotas.

La estadística: dos puntos de 18 posibles



El Lugo visitará La Rosaleda inmerso en una crisis de resultados en la que ha enlazado seis partidos sin conocer la victoria. En esa mala racha el cuadro lucense ha sumado 2 puntos —ante el Oviedo en casa (0-0) y en Huesca (1-1)— de los 18 que había en juego.