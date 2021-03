El Río Breogán buscará consolidar el liderato en la cancha del Tau Castelló

El Río Breogán se enfrenta este miércoles —a partir de las 19.00 horas en el Pavelló Ciutat de Castelló— al Tau en el que será el primer enfrentamiento entre los dos equipos que por ahora están dominando la competición. El conjunto lucense acabó la primera fase como líder del Grupo A, con 13 triunfos y tres derrotas, y el levantino fue el primer clasificado del Grupo B con catorce victorias y cuatro partidos perdidos.

En la fase actual, el Breogán ocupa la primera plaza con nueve victorias y una derrota y el Tau es el segundo con siete triunfos y tres duelos perdidos. Es decir, un resultado positivo de los de Diego Epifanio abriría una distancia de tres encuentros con respecto a su inmediato perseguidor.

El cuadro lucense, después de su apurada victoria en Palma de Mallorca, se desplazó a Valencia, donde ya entrenó este lunes en una de las pistas de L'Alqueria del Básket para preparar el encuentro de este miércoles. Diego Epifanio, entrenador del equipo lucense, entiende que esta miniconcentración de su equipo debe afectar "de manera positiva al grupo. Estaremos seis días fuera de casa. Es cierto que se nos puede hacer un poco largo el estar tantos días fuera, pero el hecho de estar juntos y después de conseguir una victoria puede que nos lo haga más llevadero. Así podremos focalizar el esfuerzo en trabajar para el partido contra el Tau", declaró Epi.

El conjunto castellonense es visto por el técnico burgalés "como un equipo que juega con mucho ritmo. Cada año los equipos de Toni Ten han ido dando un paso más y creo que en estos momentos son uno de los mejores equipos de la competición, como ya han demostrado en la primera fase. Y son de los mejores no solo por la calidad de sus jugadores y por los resultados que están consiguiendo, sino también por el trabajo del cuerpo técnico, que está siendo muy bueno".

Individualmente, en el equipo de Castelló destaca el alero Edu Durán, quien, llegado desde el Murcia de la ACB, es el máximo anotador del equipo con casi 15 puntos de media y cuenta con un notable porcentaje en los tiros de tres puntos con un 50% (44/87). El camerunés Adala Moto es el segundo anotador (12,4 puntos por encuentro) y, sin Romá Bas, que por lesión no volverá a jugar esta temporada, también el segundo mejor en triples con 29/70 (41,4%). En cuanto a rebotes destaca el dominicano JJ García (6,8 capturas de media), que también supera la decena de puntos por duelo.

"Tienen bastantes individualidades que pueden resolver un partido", dijo Diego Epifanio, quien insistió en que "destacan sobre todo en el ritmo que pueden llevar en los partidos, su trabajo defensivo que les permite correr y en los momentos calientes saben encontrar al jugador adecuado, unas veces Durán y otras JJ García. Sus bases marcan el ritmo".

Iván Cruz y Roope Ahonen, dudas

Roope Ahonen e Iván Cruz son las dudas del Río Breogán ante el encuentro de mañana en Castelló. Salva Arco, que ya no formó parte de la expedición que viajó a Palma de Mallorca, será baja como es esperado. Con respecto a los otros dos jugadores no está descartada su participación, aunque parece más improbable la del escolta finlandés. Diego Epifanio dijo, con respecto a Iván Cruz, que "tiene molestias en la espalda", aunque confía en que pueda estar en condiciones de jugar. De Roope Ahonen señaló que "habrá que esperar a ver cómo evoluciona durante estos dos días. Hay que tener paciencia porque aún no hizo ningún entrenamiento de contacto con el grupo. Vamos a esperar a ver cómo responde. Vamos a ver si en el entrenamiento de mañana (por este martes) podemos ir metiéndolo aunque sea solo en algunos ejercicios".



Romá Bas y Stainbrook. En el Tau Castelló también habrá ausencias significativas. Matt Stainbrook fue intervenido quirúrgicamente del menisco a finales del pasado mes de enero y aún se encuentra en pleno proceso de recuperación. Por su parte, el escolta Romá Bas sufrió una rotura en el cabeza del fémur que le apartará de la competición lo que resta de temporada.