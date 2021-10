El Club Deportivo Lugo recibe mañana a un Spórting de Gijón que, por primera vez en toda la temporada, tiene ciertas dudas sobre su rendimiento sobre el terreno de juego. El cuadro que dirige David Gallego ha ocupado la zona alta de la clasificación en las primeras doce jornadas, e incluso ha alcanzado el liderato en cuatro de ellas —cuarta, quinta, séptima y décima—, pero primero la Ponferradina y ahora el Almería le han arrebatado ese puesto de privilegio, precisamente, porque los asturianos encadenan dos de las tres derrotas que han sufrido en esta campaña de manera consecutiva.

Y es que perder ante el Cartagena (1-0) en la undécima jornada, y hacerlo de nuevo cuatro días después ante el Valladolid en el estadio del Molinón (1-2, primera derrota en casa) ha modificado ligeramente el buen rumbo que protagonizaba el equipo de Gijón desde el arranque del curso. Los de David Gallego no se han movido de la zona noble de la clasificación de Segunda, y lo han logrado con actuaciones de mérito, sobre todo en su propio feudo. Los asturianos suman seis victorias, tres empates y tres derrotas que les han permitido alternar el liderato con la Ponferradina y el Almería en estas primeras jornadas, con un Eibar que también amenaza la primera plaza, pero afrontan el encuentro del Ángel Carro desde la tercera posición y a cuatro puntos del cuadro almeriense.

Si la derrota en Cartagena fue dolorosa, la que le infligió el Valladolid el pasado sábado encendió todas las alarmas. La falta de acierto en metros finales, a pesar de contar con un killer como Djuka, los errores en el área propia que penalizó el cuadro pucelan y la falta de verticalidad en los últimos 180 minutos preocupan en la previa de un duelo ante un equipo lucense que ha hecho del Ángel Carro un fortín casi inexpugnable en este inicio de liga.

Un gol en dos partidos, materializado por el delantero montenegrino del cuadro asturiano es un balance escaso para un Spórting que promediaba más de un tanto por jornada (15), y que no ha tenido problemas para anotar más goles si el encuentro así lo requería.

Horizonte rojiblanco. El cuadro que dirige Rubén Albés afronta tres de las próximas cinco jornadas ante equipos que forman el ‘top’ seis de Segunda división. El duelo ante el Spórting de mañana, tercero en la tabla, es el primero de cinco partidos consecutivos que los lucenses afrontan ante el Mirandés, la Ponferradina —sexto clasificado—, el Amorebieta y el Eibar —segundo clasificado—, en lo que será una de las rachas de partidos más complicadas antes del final de la primera vuelta.

El Lugo viene de caer en su visita a La Rosaleda (1-0) ante el Málaga, un partido que cortó su racha de cinco jornadas sin conocer la derrota y que le permitió ocupar una undécima posición que le dejó, de manera temporal, a solo tres puntos de los puestos que dan derecho al play off.

Ante el Spórting, los de Albés tratarán de recuperar la buena senda trazada en las últimas semanas, en las que su organización defensiva y su acieto en los metros finales le ha permitido sobrevivir ante rivales teóricamente superiores y convertirse de nuevo, como ya ocurrió el año pasado, en uno de los equipos más competitivos de la categoría.

El Lugo abre venta de entradas a no abonados

El Lugo comunicó que este viernes los no abonados del club que sean de la provincia podrán acceder a las localidades que restan por vender para el partido del sábado con el Sporting de Gijón en el Ángel Carro, correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga SmartBank.



El conjunto gallego puso a disposición del Sporting 1.900 entradas que el equipo asturiano despachó en solo unas horas. El Lugo también ofreció billetes a sus abonados para acudir con acompañantes al Ángel Carro, que presentará la mejor entrada de la temporada.



Ahora, "habida cuenta de la gran demanda de adquisición de localidades por parte de la afición" lucense, según explica el club en un comunicado, "se ha resuelto abrir el último día de compra de entradas también a los aficionados no abonados de la ciudad de Lugo y provincia".



"La compra solo podrá realizarse de manera presencial y, para la misma, deberá presentarse el oportuno documento identificativo". El precio de las localidades se sitúa entre los 20 y los 30 euros en función de la grada y el día de partido no se abrirá la taquilla.