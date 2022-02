El Río Breogán tiene dudas en la casa del colista

El Río Breogán vuelve a la Liga Endesa esta tarde con la visita al Coosur Real Betis (18.00 horas) en el Palacio de los Deportes de San Pablo, en Sevilla. El segundo brote de covid que sufre la plantilla breoganista esta temporada -el anterior se produjo en el mes de noviembre-, obligó a aplazar el encuentro que el pasado fin de semana tenía que disputar en Murcia. Por lo tanto, el Breogán está sin competir desde el 23 de enero, hace casi dos semanas, cuando visitó al Obradoiro.

Esta inactividad marcará de forma significativa el duelo de esta tarde. Teóricamente no hay más que ver la clasificación: el conjunto lucense se encuentra ante el desplazamiento más asequible de la temporada. Enfrente estará el último clasificado, con tres victorias en 16 encuentros, que además solo ha sido capaz de ganar como local en una ocasión, en la primera jornada frente al Andorra.

Pero las circunstancias cambian lo que podrían ser los pronósticos o las perspectivas iniciales. Por un lado está el conjunto local absolutamente necesitado. Perder esta tarde es situarse con pie y medio en la LEB. No hay más camino para los sevillanos que ganar al conjunto lucense. Y para ello no solo habrán preparado convenientemente el partido sino que han buscado las últimas opciones de refuerzo que le permitía el mercado. Después de las llegadas de Eulis Báez, Aleksander Cvetkovic, Mike Torres o Anzejs Pasecniks este sábado se producirá el debut de su última incorporación, la del ala-pívot estadounidense Jacob Wiley.

Tres jugadores de baja. Pero, además, el Río Breogán afrontará el encuentro en unas condiciones muy poco propicias. En primer lugar porque han sido ocho jugadores los que se han visto infectados por el covid, lo que les ha impedido entrenarse con normalidad. De hecho, tres de ellos -el club lucense aún no ha informado de sus identidades- no podrán viajar a Sevilla. El resto de los que estuvieron de baja se han incorporado de forma paulatina desde el martes.

La situación física de los jugadores no puede ser la adecuada y, además, se da la circunstancia de que el nuevo técnico breoganista, Veljko Mrsic, no ha tenido oportunidad de realizar un solo entrenamiento con toda la plantilla y mucho menos preparar, como requiere la situación, el partido de Sevilla.

Y si para los jugadores de Luis Casimiro -lleva cinco encuentros dirigiendo a los verdiblancos con una balance de cuatro derrotas y un triunfo- el partido es casi dramático, para el Breogán es una oportunidad para seguir con su tranquila y destacada trayectoria pero, sobre todo, para mantener distancia con los puestos más peligrosos de la tabla.

Es complicado referirse a situaciones tácticas cuando la primera incógnita radica en el estado físico de uno de los contendientes. De cualquier forma, hasta el momento, el Río Breogán se ha mostrado como un conjunto mucho más sólido que su rival en todas las facetas. Defensivamente, tanto por la solidez como por la actividad, se produce una de las diferencias más evidentes entre uno y otro conjunto. Pero hay otros factores que en condiciones normales, hay que insistir en ello, serían desequilibrantes.

Por ejemplo, y al margen de que el sevillano es el equipo que menos anota y que más encaja de toda la Liga Endesa, el Betis es el que más posesiones desperdicia, casi 16 por encuentro. Esto, para un conjunto como el Río Breogán, con velocidad y buenos finalizadores, puede ser una mina que debería explotar. Pero el primer esfuerzo para los hombres de Mrsic consistirá en alcanzar un nivel físico adecuado.

El Betis no halla el revulsivo que necesita para salvarse

En el partido de la primera vuelta disputado en Lugo, el Betis se llevó un auténtico correctivo del Pazo dos Deportes de Lugo. De hecho, el 97-65 que señalaba el electrónico al final del encuentro significaba la victoria más holgada que el Río Breogán había logrado como local — porque en Murcia los breoganistas llegaron a ganar por 36 puntos (62-98) — en toda su trayectoria en la Liga Endesa.

Desde aquel 3 de octubre de 2021, la clasificación ha situado a cada uno en su sitio. Al Río Breogán como una de las revelaciones de la temporada, situado al final de la primera vuelta en la séptima posición, lo que además le ha clasificado para disputar la Copa del Rey.

Sin embargo, su rival ha mantenido una cuesta abajo constante que le ha llevado a ser el colista —desde la sexta jornada no sale de esa posición— y con un bagaje tan pobre como indican sus tres victorias en 16 encuentros jugados hasta el momento. Pero el Betis no se rinde y busca la manera de cambiar el rumbo aunque por ahora no hay síntomas de cambio.

De la plantilla que jugó en Lugo en la primera vuelta han causado baja el entrenador y cuatro jugadores. Joan Plaza dejó su puesto en la undécima jornada, justo después de anotar tan solo 48 puntos frente al Real Madrid, con solo dos triunfos.

Su lugar lo ocupa Luis Casimiro, que en cinco jornadas acumula ya cuatro derrotas. En cuanto a jugadores dejaron el equipo el ala-pívot Nick Spires, el pívot Marko Todorovic, el escolta Khadeeb Carrington y el pívot belga Vrenz Bleijenbergh, aunque este sigue pertenenciendo a la disciplina del club sevillano.

Para cubrir estas ausencias han llegado jugadores como Eulis Báez y Aleksander Cvetkovic —que ya suma cuatro descensos a la LEB Oro— o el escolta Travis Leslie, que no han servido al menos hasta ahora para ayudar a enderezar el rumbo del equipo como tampoco lo han hecho el pívot letón de 2,16 metros de estatura Anzejs Pasecniks ni el base MIke Torres, aunque este solo lleva un partido con el equipo andaluz. Esta tarde se producirá el debut de Jacob Wiley. ¿Será el revulsivo?

Luis Casimiro, técnico del Coosur Betis: "Hay que controlar el rebote y evitar que el Breogán corra"

El entrenador del Coosur Real Betis, Luis Casimiro, se mostró este viernes en rueda de prensa "satisfecho" por el "trabajo acumulado" en las dos semanas que lleva su equipo sin competir, marcaalgo que, dijo, "necesitaban los jugadores" y que los hace "llegar con muchas ganas" al partido de esta tarde (18.00 horas) ante el Río Breogán.

Casimiro señaló que, debido a los muchos aplazamientos por la pandemia, el Coosur Betis ha «jugado apenas un partido en todo el mes de enero», aunque los "buenos entrenamientos" realizados hacen que su plantel esté "preparado para lo que venga en una temporada atípica y complicada".

Sin embargo, el técnico manchego subrayó la obligación de "adaptarse a las circunstancias sin poner excusas", pese a que "conectar y desconectar es difícil, pero hay que convivir con ello", para lo que cuenta con la "intensidad, el entusiasmo y la energía" del ala-pívot macedonio Jacob Wylie, que debutará frente a los lucenses.

Casimiro destacó "la versión del Río Breogán que se ha visto en la primera vuelta ha sido muy buena", ya que "si está en la Copa, es por estar haciendo muchas cosas bien", si bien ahora "ha cambiado de entrenador y el nuevo", el croata Vejko Mrsic, "mantendrá las cosas buenas del Río Breogán y seguro que marcará algo de su impronta".

El preparador bético pretende "evitar que el Río Breogán corra y controlar el rebote", además de "evitar la desconexión" que sufrió su equipo "ante Sume Bilbao en los dos últimos minutos del tercer cuarto", cuando "tres pérdidas de balón consecutivas" decantaron el encuentro. Lesionados.

Por lo demás, Luis Casimiro cuenta con dos lesionados, Beka Burjanadze y Aleksandar Cvetkovic, quienes "no se han entrenado con el equipo con regularidad; trataron de hacer algo este viernes pero están obligados a dar un paso adelante" dentro de una plantilla que "en principio, ya se va a quedar como está, aunque el club tiene la obligación de estar atento al mercado".