Dragicevic: "Loncar y Cvetkovic me recomendaron venir a Lugo"

El jugador del club Breogán Tadija Dragicevic, de nacionalidad serbia, ha afirmado este jueves en su presentación con el conjunto gallego que "siempre" había querido jugar en la Liga Endesa.

"He jugado en otras Ligas importantes y para mí venir aquí es un reto. Siempre he querido jugar en esta Liga", comentó Dragicevic, que indicó que eligió el equipo gallego "porque es un gran club, un histórico" y porque el exbreoganista Nikola Loncar y su compañero en el conjunto lucense Aleksandar Cvetkovic se lo recomendaron.

"Me han contado buenas cosas del Breogán y yo quería jugar en España", insistió el ala-pívot del equipo celeste, quien agradeció la ayuda de todos los compañeros de equipo para adaptarse "rápido".

Dragićević comentou en sala de prensa que as referencias de Cvetkovic, actual xogador do Breo, e do gran @nikolaloncar pesaron moito na súa decisión de vir a Lugo e vestir a Celeste.

