Resolver un puzle para conformar el mejor once posible. Encontrar las piezas adecuadas en distintas zonas del campo en el caso del Lugo y en una específica en el Rácing: la defensa. Eloy Jiménez y Cristóbal Parralo tendrán que darle vueltas al once inicial, explorar las opciones que dan sus plantillas para salir con dos equipos de garantías este domingo (18.30 horas) en el Ángel Carro.

Jiménez contará con tres ausencias seguras -además de las lesiones de larga duración de Hugo Rama y Antonio Campillo-, las de Marcelo Djaló en el centro de la zaga, Fernando Seoane en el centro del campo y Gerard Valentín en el extremo diestro; y dos dudas, Tete Morente en la segunda línea y Leuko en el carril diestro.

A pesar de contar con hombres para desempeñar esos puestos en el primer equipo, la importancia ganada en los últimos partidos y la especificidad en cuanto al tipo de futbolista hacen de Djaló y Seoane dos bajas decisivas.

La baja de Seoane mantendría a Pita como pivote y obligaría a acompañar a Borja Domínguez de Álex López o Jaume Grau como volantes

El hispano-guineano está concentrado con Guinea Bissau y no podrá formar en el centro de la zaga. Con Peybernes seguro en el once y Pita incorporado a la medular tras la también baja de Seoane por acumulación de amarillas, Jiménez tendrá que apostar por Josete o José Carlos. Sin embargo, ninguno tiene la contundencia ni el juego aéreo que ha demostrado Djaló desde su consolidación en el once titular. El ilicitano aportará mando y experiencia, además de velocidad y anticipación, mientras el andaluz ofrece salida de pelota e inteligencia para acudir a las coberturas e ir al corte.

En el centro del campo, la baja de Seoane mantendría a Pita como pivote y obligaría a acompañar a Borja Domínguez de Álex López o Jaume Grau como volantes. El primero aportará asociación, llegada y profundidad en las entregas, mientras el segundo más equilibrio. También podría optar por mudar el 4-3-3 por otro sistema con dos pivotes e introducir a un futbolista de otro perfil -un punta si se opta por un 4-4-2 o un mediapunta en un 4-2-3-1- en el centro del campo.

SIN LATERALES EN EL RÁCING. Si Jiménez debe pensar qué futbolistas modifican el once que ganó en Albacete, el nuevo entrenador del Rácing, Cristóbal Parralo, tiene un problema gordo en los costados. La ausencia de Aitor Buñuel, concentrado con la selección española sub-21, situará a Carmona como lateral derecho.

El de Palma del Río es el único carrilero disponible. Parralo no contará en el Ángel Carro ni con Buñuel ni con un lateral izquierdo. Moisés Delgado cumplirá sanción tras su roja ante la Ponferradina y el otro ala zurdo específico, Abraham Minero, es baja de larga duración. Además, el carrilero izquierdo del filial, Chus Puras, no puede subir al primer equipo por superar los 23 años. Por tanto, el nuevo técnico racinguista debe elegir entre el suplente de Puras en el Rayo Cantabria, el joven Nacho Lorenzo, o readaptar a un central de una plantilla en la que todos son diestros y sin experiencia en el carril. Esta opción supondría modificar aún más la zaga para añadir dudas a un equipo en zona de descenso.