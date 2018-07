Jean Marie Dongou comienza su andadura en el Club Depotivo Lugo ilusionando a la parroquia rojiblanca después de su gran debut frente el Racing Vilalbés en el campo de O Ladairo, en Guntín.

El camerunés solo jugó la primer a mitad, pero le bastó para anotar dos goles en apenas tres ocasiones y para encandilar a los casi 500 aficionados que lleneban las gradas de O Ladairo. Un rédito más que positivo para un jugador que arrastraba un sentimiento generalizado de incertidumbre acerca de su rendimiento, tras una compleja lesión e rodilla que la temporada pasada le reportó un año en blanco.

Dongou brilló con dos goles, un arranque prometedor para un Lugo que la pasada temporada echó en falta un delantero goleador que le diera el plus que le faltó en la segunda mitad de la temporada, cuando la llegada de Chuli, que traía consigo buenas expectativas a pesar de llegar renqueante por una lesión, no ofreció el nivel esperado y pasó por el Ángel Carro sin pena ni gloria.

Dongou, máximo goleador de la historia del filial blaugrana y una de las grandes promesas del fútbol por aquel entonces, hizo público tras su encuentro ante el Racing Vilalbés su felicidad por la victoria y por el debut.

"Contento primero por el debut, y que todo haya salido bien. Los goles son para ayudar al equipo siempre. Llevamos una semana trabajando, hemos trabajado bien y se ha notado en el campo. Queda mucho camino y hay que seguir trabajando", declaró el camerunés.

La incertidumbre de su regreso tras la lesión se disipó en apenas 20 minutos de partido, y Dongou afirmó que la rodilla le respondió bien y que se sintió muy cómodo "con la posesión del equipo". "Hacia tiempo que no jugaba, me he encontrado bien, la rodilla ha respondido bien también. Será una temporada larga y complicada, pero es un bonito reto. Hacía tiempo que no tenía tanta posesión en un partido, hay muy buenos jugadores, sobre todo el medio campo y eso ayuda a los delanteros. Que nos lleguen balones es importante", manifestó un Dongou radiante tras su doblete.

El camerunés, que tendrá que competir con Cristian Herrera, Jona Mejía y Escriche por un puesto en la delantera del Lugo, se mostró esperanzado de cara a la presente campaña, aunque insistió en que será "muy larga y muy complicada". "Como ya dije hay buenos jugadores en el equipo. Si estamos bien podemos hacer un buen año. Se está notando el trabajo del míster, hay que seguir, va a ser muy largo, muy complicado y será una temporada difícil".

A pesar de ser un partido de pretemporada frente a un rival inferior, el partido del camerunés hace crecer la esperanza de la parroquia rojiblanca, que viene reclamando un referente goleador desde hace ya varias temporadas.