Un domingo de tensión en el Ángel Carro

Un domingo triste de prestar atención a los carruseles radiofónicos, de mirar aplicaciones o páginas de resultados y de estudiar las posibilidades de la clasificación para saber si los dos mascarones de proa del CD Lugo, su primer equipo y el Polvorín, tienen una semana más de vida o bien deben mirar con melancolía unas categorías, la Segunda División y la Segunda RFEF respectivamente, que se disfrutaron mientras se ocupó un sitio en ellas. Porque el calendario, a veces favorable y a veces cruel, depara este domingo una amarga opción: la de un doble descenso en la entidad rojiblanca.

Si hace un año el club que preside Tino Saqués vivía su cénit al convertirse en el decano de la categoría de plata —tras el descenso del Alcorcón a la Primera RFEF— y contar con su filial en una División semiprofesional, la Segunda RFEF, donde nunca antes había estado, doce meses después —el filial subió el 24 de abril del año pasado con un triunfo ante el Viveiro en la última jornada— puede decir adiós a ambos logros en una misma jornada.

Las cuentas parecen claras para el primer equipo. La mala marcha de la temporada, en la que siempre estuvo en la zona baja con sus cuatro entrenadores (Hernán Pérez, Fran Justo, Joan Carrillo e Íñigo Vélez), junto con una segunda vuelta tan nefasta que todavía no ha ganado en las quince jornadas disputadas hasta el momento, han dejado al Lugo con su primer match ball que salvar a falta todavía de seis encuentros por disputar en la Liga 2022-23.

Si el conjunto rojiblanco no gana al Málaga y el Rácing de Santander se impone al Granada en El Sardinero, el Lugo retornará, once años después, a la tercera categoría del fútbol español. No le valdría ni siquiera el empate a los de Íñigo Vélez en caso de que los cántabros ganen al segundo de la clasificación, ya que los lucenses sumarían 28 puntos por los 44 de los santanderinos. Los 16 puntos de distancia a falta de 15 en juego darían el descenso matemático a la entidad que preside Tino Saqués. Si el Rácing no se impone a los nazaríes nunca alcanzaría esa diferencia, ya que, de estar 15 por encima el Lugo no descendería al tener el golaverage favorable.

En el caso del Polvorín el ábaco tendría que trabajar un poco más. Situado decimosexto con 25 puntos, a doce de la salvación —que marcan el Palencia Cristo, Langreo y Ourense CF, los tres con 37— con doce por disputarse, al conjunto que dirige Roberto Trashorras podría incluso no llegarle con un triunfo en O Vao ante el Coruxo este domingo (16.45 horas) para seguir vivo.

Si no gana el descenso será matemático para el filial rojiblanco. Si lo hace y puntúan dos de sus tres rivales (Palencia, Langreo u Ourense CF) o si es el Palencia el que saca algo de su duelo con el Burgos B también estará en Tercera RFEF.

Sería paradójico que los dos equipos bajaran en el mismo día. Ambos conjuntos han sido vasos comunicantes toda la campaña. Unidos por el cordón umbilical del Ángel Carro, Lugo y Polvorín han compartido numerosos jugadores este curso.

Hasta siete futbolistas han vestido las dos camisetas: Idrissa (7 partidos con el Lugo), Jesús (6 partidos), Ces Coto (4 partidos), Andrés Castrín (2 partidos), Dani Vidal, Álex Ramos y Christian Martínez, estos últimos con un partido. Además, han sido convocados en alguna ocasión futbolistas como Julen, Brais, Pablo Castrín, Fidalgo, Leandro Antonetti, Xabi Domínguez o Expósito.