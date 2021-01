Doha abre el camino a Tokio para Estrella López Sheriff y Sara Álvarez

Un sueño que une Lugo, Madrid y Tokio y que pasa por Doha para acercar la ciudad amurallada a los Juegos Olímpicos. El Judo Lugo llevará a la capital catarí a sus dos principales figuras: Sara Álvarez y Estrella López Sheriff. Allí se disputa el Másters donde los 36 mejores del ránking buscarán puntos que contribuyan al billete para la cita que se celebrará entre el 23 de julio y el 8 de agosto.

Las dos llegan en un buen momento de forma la cita catarí, especialmente Estrella López (@estrellajudo en Instagram), quien es la actual medalla de bronce continental en la categoría de menos de 52 kilos tras su tercer puesto en el Europeo celebrado en Praga el 19 de noviembre.

"El judo es bastante raro para decir el nivel de forma porque depende de muchos factores, de cómo estés ese día, del sorteo del cuadro, de los fallos tuyos o de los ajenos... En el Europeo hice una buena competición y llevaba muchos meses entrenando", declara López Sheriff.

"Es la primera vez que participo en el Másters de Doha. Es una gran competición porque son los 36 primeros del ránking mundial, por lo que no te encuentras ni un solo combate flojo. Desde el principio hay mucha guerra y es de los campeonatos más vistosos porque hay mucho nivel", afirma.

La clave para Estrella López y Sara Álvarez –quien participará en más de 78 kilos– será ir paso a paso, tener un buen sorteo –no son cabezas de serie– y sacar su mejor judo. "Hay que ir combate a combate. No hay sorteo hasta el día del pesaje, que es un día antes de comenzar la competición, por eso no puedo decir si me gusta o no lo que me toca. Luego tendré que enfrentarme a lo que haya y ya está. Mis expectativas son llegar a medalla. Todos los combates son una final en realidad. Así me lo planteo yo", valora la madrileña del Judo Lugo.

Esta prueba aporta un buen número de puntos para el ránking de la Federación Internacional de Judo. Los dieciocho mejores –con una única plaza por cada país, por lo que en caso de varios judokas del mismo país entre esos 18 su federación debe elegir– obtendrán el billete directo a Tokio. Para el Judo Lugo sería importante que ambas logren un buen resultado y puedan estar en los Juegos este verano.

"Para el club será bueno a nivel de imagen, de motivación para los chavales y de todo", dice. "Sería brutal para el Judo Lugo que Sara (Álvarez) y yo podamos acudir a los Juegos. Sara lo tiene bastante bien para poder clasificarse (es la primera española del ránking en el puesto 29). Creo que en esta competición puede ser determinante y si hace una buena actuación, que puede conseguirlo, va a estar dentro", afirma Estrella López.

El pasaporte para Tokio está un poco más complicado para Estrella (29 del ránking), ya que cuenta con la española Ana Pérez Box en el puesto séptimo. "Para la clasificación olímpica no estoy mal colocada, el problema es que hay una española en mi peso que está bien colocada", asegura, aunque no tirará la toalla. "Tengo que estar ahí hasta el final", recalca.

La madrileña dejó su federación para firmar por el Judo Lugo al contar con familia en la ciudad y conocer el club. "Tuve unos rifirrafes con la Federación madrileña porque considero que no cuidan lo suficiente a sus deportistas. Mi tía-abuela vive en Lugo y también la Federación Gallega funciona muy bien, da mucho apoyo a sus deportistas, tanto económico y como personal. En Lugo conocía a Sara (Álvarez) e Iván (Carballeira) y hablé con ellos y me sentí siempre muy a gusto. Es un club humilde pero muy bueno", asevera.

Una odisea para entrenar por culpa del coronavirus

Estrella López Sheriff vivió una odisea para poder entrenar en el aciago 2020 por culpa de la pandemia del covd-19. "El 2020 fue una locura. Me fui a Almería durante el confinamiento. Pude alquilar una barra y sesenta kilos para poder hacer el físico bien. Con todo el material que tenía pude organizarme, hacer mañana y tarde, trabajo psicológico y cuidar la alimentación. Creo que me vino hasta bien. En el Mundial va todo muy seguido y hay un momento en que incluso dejas de disfrutar de las competiciones. Un parón incluso me vino bien", manifestó Estrella.



"Cuando ya nos pudimos mover vinieron a entrenar dos compañeras mías a Almería conmigo, conseguimos unos tatamis, aunque se hizo pesado porque no nos podía entrenar un preparador, sino que cada día preparábamos el entrenamiento una de nosotras para no cansarnos tanto. También tuvimos algunos entrenamientos online y se hizo más ameno", reveló



POSITIVO EN COVID-19. Cuando regresaron al Centro del Alto Rendimiento (CAR ) de Madrid dio positivo por covid y acabó entrenando en Portugal por las restricciones en el CAR .



"En Madrid ocho de nosotros cogimos el covid. No sabemos cómo, porque no entrenábamos con contacto. Después de pasarlo sin problema me fui a Portugal porque en el CAR hubo un montón de restricciones y casi no se podía hacer judo. Allí estábamos en una burbuja, con el equipo brasileño número uno de judo. Así pudimos estar unos meses. Estoy cansada de vivir con la maleta a cuestas pero contenta de la experiencia".