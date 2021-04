Doblete de Prado en la prueba de MX1 en Calatayud

Doblete sin discusión para Jorge Prado (KTM) en la tercera prueba del campeonato de España de motocross celebrada este domingo en el circuito zaragozano de Calatayud. El dos veces campeón del mundo de MX2 y candidato al triunfo en la máxima categoría (MXGP) para este año no tuvo ningún problema para llevarse las dos mangas en la prueba del Nacional, donde compite a la espera de que el Mundial inicie en junio en Rusia.

Prado, que no había competido hasta ahora en el campeonato de España, se impuso en la segunda meta de este domingo en Calatayud con un tiempo de 33.35.285 minutos, con tres de ventaja sobre el segundo clasificado, Ánder Valentín. La tercera plaza, la última del podio, fue para José Antonio Brutón (33.36.990). Precisamente Butrón logró la mejor vuelta en carrera con un tiempo de 1.43.621, por delante de Ánder Valentín (1.44.224) y el propio Jorge Prado (1.44.855). La jornada para José Antonio Brutón fue espectacular pese a que no pudo ganar ningunda de las dos mangas, ya que es el nuevo líder de la categoría del Nacional por delante de Brian Boggers, que este domingo no compitió.

Tras ganarse la primera manga sin ninguna dificultad, con un ritmo imparable que le granjeó un colchón de medio minuto respecto a Carlos Campano, su inmediato perseguidor, Jorge Prado conquistó el doblete en la segunda, aunque en este caso tanto Ánder Valentín como José Antonoo Brutón apretaron al lucense. Prado comenzó con fuerza la segunda manga, aunque mediada la misma bajó el ritmo, lo que permitieron a sus dos perseguidores a recortarse su ventaja. En cualquier caso, el piloto lucense de KTM se hizo con la victoria, y el doblete, en su regreso al campeonato de España de motocross.

El Nacional continuará con la prueba de Talavera de la Reina, una de las mecas del motocross español, donde en principio no está previsto que corra Jorge Prado. El piloto lucense se mostró muy satisfecho, en información publicada por la página ridetwice.com, que su fin de semana por Calatayud fue sensacional, por el hecho de recuperar buenas sensaciones en la competición después de mucho tiempo, pero también por el hecho de hacerlo en España.

CARRERA DE MX2. En MX2, Rubén Fernández fue el principal beneficiado en Calatayud, afianzando su liderato, informa la página de Heraldo de Aragón. Lo hace a pesar de haber roto su montura en la primera manga, pero certificando la victoria en la segunda tanda.

El vigués tuvo que medirse con un Mattia Guadagnini que se llevó el gato al agua en el estreno, pero que en la segunda, y a pesar de encabezar el pelotón durante la mitad de la prueba, cayó ante la presión del español. En la primera manga de MX2, el susto lo dio el británico Eddie Jay Wade, que tras una caída en el primer giro tuvo que ser trasladado a Zaragoza.

En la prueba de MX125, Sacha Cohenen fue el ganador de la primera manga, por delante de Elías Escandell, en tanto que en la segunda el ganador fue Adriá Monné por delante Raúl Sánchez en una carrera en la que los cuatro mejores llegaron en un margen de solo cuatro segundos.