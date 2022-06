Doble gozo en Granada

En los últimos doce meses, Granada ha sido el epicentro de las grandes alegrías del breoganismos. Hace justamente un año, el 20 de julio de 2021, el Río Breogán pasaba literalmente por encima del Granada, que tenía en el encuentro decisivo el factor cancha a favor, para conseguir el retorno a la Liga Endesa (57-83). Fue un partido con un desarrollo totalmente inesperado por la superioridad del conjunto breoganista que había sufrido, y de que forma, en los dos encuentros anteriores con una clara derrota en el primero de los partidos (67-53) y una sufrida victoria en el Pazo (81-78).

El partido final ya se decidió prácticamente en el primer cuarto con un parcial favorable a los lucenses de (12-29), al descanso la ventaja de los de Diego Epifanio era de 20 puntos (29-49). Adam Sollazzo, con 15 puntos y seis rebotes, Iván Cruz, 10 puntos y nueve rebotes, Erik Quintela, 10 puntos y cinco asistencias y Roope Ahonen con 13 puntos y cuatro triples de seis lanzamientos, fueron las referencias del equipo de Lugo.

El equipo y la representación de la marea celeste celebraron en la capital andaluza el gran éxito conseguido aunque a buen seguro ninguno de ellos contaba que ocho meses después, el Río Breogán, ya entre los grandes de la Liga ACB, viviría otro gran momento en la ciudad nazarí con su participación en la Copa del Rey.

Un año después de aquel ascenso, el Río Breogán sigue en la máxima categoría del baloncesto español y, además, después de una gran campaña en la que se convirtió en uno de los grandes animadores de la competición.

Pero si hace justamente un año el Breogán aún no sabía en que categoría iba a jugar en la temporada 2021-2022, en estos momentos el club lucense es el más activo del mercado, al menos en lo que anuncios oficiales se refiere, y de hecho ya cuenta con seis jugadores, además de Mateo Díaz con contrato y a la espera de que se confirme la incorporación de Nemanja Nenadic, jugador con el que se cerró un acuerdo la pasada semana pero del que aún no se ha recibido el contrato firmado, aunque en el club lucense no esperan problemas.

Obviamente el proyecto del Breogán el año pasado por estas fechas ni se había iniciado. Hay que tener en cuenta que hasta el 15 de julio de 2021, la ACB no admitió oficialmente a la entidad breoganista que seis días antes había presentado toda la documentación requerida por la patronal de clubes e ingresado la cuota del valor de participación (590.000 euros con iva incluido) que fue aportada en sus totalidad por los dos principales accionistas, Carmen Lence y Narciso Fernández.

El primer fichaje del club lucense no se hizo oficial justo hasta que la asamblea de la ACB votó su admisión y fue el del técnico Paco Olmos que, de todas formas, ya se había desplazado a Lugo un par de días antes.

El 17 de julio se anunció la primera contratación de un jugador y este fue el base canadiense Trae Bell-Haynes. Cinco días más tarde, se producía la gran sorpresa del mercado de verano, Dzanan Musa después de dos temporadas en la NBA, abandonaba la disciplina del campeón de la Euroliga, el Anadolu Efes al que había llegado unos meses antes, para incorporarse a un recién ascendido como era el equipo lucense. Fue una noticia que tuvo un amplio eco en toda la prensa europea, en su mayor parte, incrédula ante la decisión del jugador.

Dzanan Musa demostró que su elección, recomendada por su agente Misko Raznatovic, fue todo un acierto ya que en el conjunto lucense recuperó su mejor versión como jugador hasta el punto de que finalizó la temporada como el MVP y el máximo anotador de la Liga Endesa, con grandes exhibiciones. Fue el líder de un equipo que realizó una gran temporada y actualmente es una de las piezas más codiciadas del mercado europeo.