Doble celebración de plantilla y directiva del Río Breogán

El Río Breogán estuvo este miércoles de celebración doble en el Restaurante Terra, en O Ceao. Por una parte, la comida sirvió para festejar el ascenso a la Liga ACB logrado la pasada campaña, que se había tenido que aplazar por culpa de la pandemia. Por otra, la reunión coincide con las fiestas de San Froilán y, como no podía ser de otra forma, jugadores, directiva y equipo técnico disfrutaron de un "exquisito" pulpo á feira.

El buen ambiente reinó durante la comida, en un momento dulce para el conjunto lucense. La Ceo de Río, Carmen Lence, y el máximo mandatario del Breogán, José Antonio Caneda, presidieron el tradicional brindis.

Grazas ao noso patrocinador Río de Galicia por abrirnos as portas do seu Restaurante Terra e facernos sentir como na casa cunha comida de San Froilán para toda a familia do Breo! Non podíamos pasar sen saborear un exquisito polbo á feira! #FagamosEquipo #ActitudRío #ActitudeRío pic.twitter.com/2ZFCDXaGaf