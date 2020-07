Marcelo Djaló, central del CD Lugo, ha asegurado este viernes que el Girona, su próximo rival, dispone de la "mejor arma" de LaLiga SmartBank, el delantero uruguayo Cristhian Stuani.

"Grupalmente hay que contrarrestar al Girona, que tiene un arma que es la mejor de la categoría ahora mismo, Stuani. ¿Cómo se hace? Básicamente, estar todos juntitos y que no esté a gusto en el campo ni tenga el día", explicó en rueda de prensa.

El defensa del conjunto gallego consideró que "la clave" para lograr la permanencia "es intentar mantener la portería a cero, sobre todo ante equipos como esté, cargados de talento".

Djaló afirmó que el nuevo entrenador del Lugo, Juanfran García, que está invicto después de tres jornadas, les "transmite tranquilidad y confianza" a los jugadores en un final de temporada que se les está "haciendo bastante pesado" por la acumulación de partidos "pero el equipo está respondiendo bastante bien".

"Muchas veces juegas más con la cabeza y el corazón que con las piernas", afirmó el jugador rojiblanco, que el pasado miércoles, ante la Ponferradina vio la roja directa por una jugada que revisó el VAR y se quedó en amarilla.

"Estaba bastante tranquilo porque sé cómo voy, lo grande que soy y cómo se ve en el momento. No me puse nervioso porque sabía que iba a mirar el VAR y no iba a ir más allá", confesó el central.

MAL HISTORIAL. El CD Lugo solo ha sumado en una de las cinco visitas del Girona al Anxo Carro

Con el Girona regresa a Lugo Francisco Rodríguez, que entrenó al equipo gallego en la temporada 2017/18, en la que logró 15 victorias, 10 empates y sufrió 17 derrotas.

Los dos equipos, además, tienen un precedente marcado en rojo, el de la temporada 2014/15 en Montilivi, cuando los lucenses sumaron un punto que dejó sin ascenso directo al Girona.

En el Anxo Carro, el equipo catalán se ha impuesto en cuatro encuentros, entre ellos el de su última visita, en la temporada 2016/17 (1-2), y solo ha cedido puntos en uno de sus desplazamientos a Lugo, el de la campaña 2015/16 (1-1).