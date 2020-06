"Me divertí en Lugo, aunque no paraba de llover"

George Singleton no olvida la temporada (1989-1990) que jugó en el Breogán. Aquí conoció al entonces delegado del club, Victorino Melle, y a su mujer, Elena Salgado, dos personas que el norteamericano considera "familia" desde entonces.

"Me encantaba el pulpo, toda la comida. No hay ninguna ciudad que salga de noche como Lugo. ¡Qué fiestas! También recuerdo a mis compañeros, Óscar Peña, Manel Sánchez, al que por cierto mando un abrazo. Tengo muy buenos recuerdos de aquel año, fue muy divertido, ¡pero no paraba de llover!", bromea Singleton, que hace tres años visitó Barcelona. "¿En Lugo? Hace 20 años que no voy por allí. Mucho, mucho tiempo".

Su paso por España dejó un reguero de récords en cada uno de los equipos en los que estuvo. Es el tercer máximo taponador de la historia del Fórum Valladolid —donde jugó dos años, entre 1984 y 1986—y del Breogán, además de ser el máximo reboteador y taponeador de la historia del Manresa, donde militó cuatro temporadas —entre 1990 y 1994—.

El norteamericano es el jugador que más tapones ha logrado en un partido con las camisetas del Breogán (7) y del Manresa (10). Además, y junto a Mike Smith, Nacho Suárez, Dejan Tomasevic, Luka Doncic y Fran Vázquez, es el único jugador en conseguir un triple doble en la Liga ACB. Lo hizo el 12 de febrero de 1994, en un partido entre el Manresa y el Taugrés: 23 puntos, 12 rebotes y 10 tapones.

HOY. Singleton trabaja para One Hundred Black Men, un colectivo que vela por la comunidad negra. "Nuestro lema es ‘Lo que ven, es lo que serán’ y nuestro objetivo es cambiar esto tratándoles como a todos nos gustaría ser tratados: con igualdad".