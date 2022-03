El Lugo cuenta con una distancia importante

Una distancia que siempre fue suficiente para la salvación. Once puntos que son un salvavidas para no hundirse en la tabla, que siempre han permitido que un equipo se mantuviera a flote desde que las victorias valen tres puntos. Los once puntos de diferencia con la zona de descenso que tiene el Lugo siempre han valido para permanecer en Segunda División desde la campaña 1995-1996.

Aquella temporada se sustituyeron los dos puntos por victoria por los tres actuales. Nunca ningún club bajó con la diferencia con la que cuenta el Lugo en la actualidad.

Solo dos equipos que contaban con una diferencia similar –aunque menor que la del conjunto rojiblanco– acabaron entre los cuatro últimos desde la 1995-1996. El Sabadell de la 2011-2012 y el Granada 74 de la 2007-2008.

El conjunto catalán tenía 10 puntos de ventaja con el descenso en el decimotercer puesto –con 37 puntos– en la jornada 29 de aquel curso futbolístico. Acabó decimonoveno tras sumar solo 9 de 39 puntos posibles. El Sabadell logró eludir caer a Segunda B por el descenso administrativo del Villarreal B.

El Granada 74 era décimo con 39 puntos en la jornada 29, con 8 sobre el descenso. Acabó penúltimo con 45 tras lograr solo 6 de 39 en el tramo final de Liga.

PRECEDENTES. El Lugo actual, decimotercero con 37 puntos y once sobre la zona de descenso, cuenta con una de las cuatro mejores situaciones a estas alturas de campeonato de su década en la categoría de plata. Solo en dos campañas tuvo una distancia mayor con los cuatro últimos: la 2015-2016 y la 2017-2018, mientras que en la 2014-2015 contaba con la misma diferencia.

En la 15-16, con Luis Milla de entrenador, el Lugo era noveno con 42 puntos y 12 de distancia con la zona de descenso. Dos temporadas después fue Francisco el que tenía también esa diferencia con los últimos de la clasificación gracias a sus 44 puntos desde la novena posición. Como el Lugo actual, Quique Setién en la 14-15 tenía 11 puntos de diferencia en el undécimo puesto con 38 puntos.