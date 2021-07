Adrián Ben: "Desfruto cada momento"

Quedan ya menos de dos días para vivir uno de los momentos cumbres del deporte lucense en el año 2021 con el estreno del atleta vivariense Adrián Ben en los Juegos Olímpicos de Tokio. El único deportista de la provincia saltará el viernes a la pista, a las 9.50 horas de la mañana en Japón, –2.50 horas de la madrugada en España– para disputar una de las series de los 800 metros lisos, una prueba en la que consiguió ser sexto en el pasado Mundial de Doha.

Las excepcionales actuaciones de Adrián Ben en los últimos meses, sobre todo su puesta en escena en la Diamond League, tanto en Doha como en Estocolmo, y en el campeonato de España, donde logró la medalla de oro, son los mejores avales del joven mariñano para intentar hacer historia y convertirse en el primer atleta español que pisa una final de 800 en unos Juegos Olímpicos.

"Todo o que estou vivindo estes días xa é motivación suficiente para intentar clasificarme para París, dentro de tres anos"

Desde su llegada a la Villa Olímpica, Adrián Ben está viviendo como en una nube y disfrutando de un sueño que alimentó desde muy joven y que solo los privilegiados pueden cumplir: disputar unos Juegos Olímpicos. "Estar aquí xa é alucinante e estou disfrutando cada momento. Poder sentarme á mesa preto de Pau Gasol ou compartir momentos con un ídolo para mín como é Gómez Noya é algo que non se pode explicar en palabras. Aínda sen empezar a competición, so o que estou vivindo estes días xa é motivación suficiente para intentar repetir participación dentro de tres anos en París. Vou loitar a morte por poder vivir esta experiencia tódalas veces que poida", explicó, destacando sobre todo el gran ambiente y el compañerismo que se vive entre la delegación española de los diferentes deportes. "Todos estamos pendentes de todos, independentemente de que non sexa o mesmo deporte, do que se fai cada día e celébranse os éxitos coma se foran dun mesmo", añadió.

La delegación de atletismo fue una de las últimas en llegar a Tokio y Adrián Ben trata de acelerar su aclimatación lo más rápido posible para llegar en las mejores condiciones a la carrera. "Estame custando un pouco adaptarme ao cambio horario e descansar polas noites. Agora atópome algo cansado, pero penso que ata o sábado teño tempo suficiente para estar en boas condicións", señaló.

Lo que sí está haciendo el deportista de Viveiro es entrenar con cierta normalidad e incluso ya visitó la pista olímpica, "que é unha pasada. Oxalá puidese haber púbico", dice. "Pero está claro que a saúde está por enriba de todo e hai que acatar as restriccións que impoñen as autoridades. Cada día imos a adestrar entre as 8 e as 9 da mañá para adaptarnos ao horario no que se disputará a primeira eliminatoria, que será ás 9.50 horas de Xapón", manifiesta.

"Facía moita máis calor en Doha, no Mundial, e hai bastante humidade, pero para min non debe supoñer ningún problema"

Tampoco las condiciones climatológicas deben suponer un contratiempo para Adrián Ben a la hora de rendir a su máximo nivel , aunque la humedad es considerable. "Facía moita máis calor en Doha no Mundial, aquí pódese saír á rúa sen problema. Humidade sí que hai moita, o que combinado cos 30 grados é un pouco incómodo, pero veño de Viveiro, que tamén é húmedo (risas), así que estando ben hidratado non debería tener ningún problema", concluyó.

TRES ESPAÑOLES. Adrián Ben no será el único español en la parrilla de salida de los 800 metros lisos, ya que también buscarán avanzar a las semifnales Saúl Ordóñez y Pablo Sánchez Valladares. Ordóñez tratará de hacer valer su experiencia internacional, mientas que Pablo Sánchez Valladares llega con el aval de su valentía y de su gran final, que puede ser muy importante en caso de que llegue con posibilidades a los últimos metros.