En directo ⚽ CD Lugo 0 - 1 Real Zaragoza

Un gol que debió ser anulado le sirve al Zaragoza para mandar por 0-1 en el Ángel Carro ante un Lugo que firmó una buena primera parte. El inicio de los rojiblancos fue excelente, con llegadas por ambas bandas. Solo faltó precisión en el último pase.

Pero todo cambió en el minuto 19, cuando Kagawa aprovechó un balón suelto en la frontal para batir a Cantero con un gran disparo. Justo antes, su compañero Eguaras se llevó el balón con la mano, impidiendo el despeje de un jugador del Lugo. El árbitro retrasó el saque de centro, pero el VAR dio por bueno el tanto.

A partir de ese momento el partido se igualó. Jaime Seoane gozó de una buena ocasión poco después, pero falló a la hora de buscar un rematador. Después el choque pasó a jugarse más en el centro del campo, sin llegadas.

La ocasión más clara para el Lugo antes del descanso fue un despeje de El Yamiq a un centro de Gerard Valentín que casi se cuela en su portería.

Tweets by CDeportivoLugo

LA PREVIA. Un Ángel Carro sin público vive esta tarde a partir de las 19.30 horas el segundo de los diez partidos a vida o muerte que le quedan al Club Deportivo Lugo de Curro Torres. Los rojiblancos reciben la visita del Real Zaragoza con la confianza por las nubes después de retomar la competición paralizada por la pandemia del coronavirus con un triunfo vital ante un rival directo como el Rácing de Santander. La remontada en El Sardinero ha confirmado la línea ascendente que atravesaba el equipo hace tres meses y refuerza la confianza de los jugadores de cara a un nuevo duelo decisivo -a estas alturas todos lo son, como asegura el entrenador hispano-alemán- el que le enfrentará ante el segundo clasificado de Segunda División.

Para afrontar el partido, Curro Torres contará con todos los jugadores disponibles a excepción de Peybernes, que no pudo participar en el partido contra el Rácing por unas molestias sufridas en el último entrenamiento y que se puede perder el duelo ante el Zaragoza. El buen rendimiento ofrecido por los jugadores en Santander permitirá al entrenador del Lugo mantener el sistema de juego, pese a que en la segunda parte la entrada de Carlos Pita varió el modelo para jugar con tres centrales. Sin embargo, aunque el entrenador contempla esta opción para partidos cerrados en los que la circulación no alcanza la velocidad necesaria, Torres apostará por el mismo bloque que remontó al Rácing, aunque no se descarta que incluya alguna pequeña variación en el once a tenor de los pocos días de descanso que ha tenido el equipo.

Pese a un mal primer tiempo en El Sardinero, los ajustes en el descanso permitieron que el Lugo ofreciera una mejor versión durante los segundos cuarenta y cinco minutos. El protagonismo de Jaume Grau, Jaime Seoane y el goleador Moctar El Hacen tras la reanudación fue clave en la reacción lucense y el equipo creció sobre el terreno de juego desde un mejor posicionamiento con y sin balón, una mejor organización defensiva y más paciencia en los ataques.

Solo de esta manera el Lugo ganó terreno ante un cansado Rácing que agotó todas sus fuerzas en una intensa primera mitad. El Hacen, primero, y Carlos Pita después, materializaron el dominio rojiblanco con dos goles que pudieron ser más si Iriome hubiera estado acertado en un contragolpe que pudo suponer el 1-3.

Los tres puntos a domicilio permiten a los lucenses crecer en motivación y mantener el objetivo marcado con la llegada de Curro Torres en enero: la salvación. Un mal inicio del hispano-alemán envió al CD Lugo a puestos de descenso a comienzos de año, pero el paso de los partidos y los entrenamientos confirmó que los jugadores se han adaptado a las indicaciones del técnico, que ya acumula seis partidos consecutivos sin perder y ha logrado 12 de los últimos 18 puntos que ha disputado el equipo, un balance que ha permitido al Lugo irse a dormir fuera del descenso por primera vez en las últimas ocho jornadas.

REAL ZARAGOZA. El Lugo debe confirmar su buen momento esta tarde en el Ángel Carro ante el Real Zaragoza, un equipo que llegaba al reinicio de la competición con una racha de siete partidos consecutivos sin conocer la derrota, pero que el Alcorcón le bajó de la nube el pasado fin de semana. Aunque mantiene la segunda plaza, el 1-3 que sufrió en La Romareda supuso que tanto el Almería como el Huesca, tercer y cuarto clasificado de Segunda División respectivamente, amenacen su privilegiada posición desde una distancia de tan solo dos puntos.

Víctor Fernández, técnico del equipo maño, no podrá contar con sus dos laterales derechos, Carlos Vigaray y Julián Delmás, que ya no estuvieron disponibles para el partido contra el Alcorcón. Tampoco estará uno de los centrales titulares, Alberto Guitián, que además de cumplir ciclo de tarjetas estará varias semanas de baja por un edema óseo.

Esto va a obligar a Víctor Fernández a contar con el internacional juvenil Alejandro Francés para dicha posición. Otras opciones serían recolocar a los centrocampistas Alberto Zapater o Raúl Guti, si bien el primero de ellos carece de rodaje.