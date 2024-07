Directo | Tino Saqués repasa la actualidad del Club Deportivo Lugo

La rueda de prensa comenzará a las 12.30 horas.

Nuevo ciclo con Lolo Escobar de entrenador

El presidente del Club Deportivo Lugo, Tino Saqués, comparece este miércoles en rueda de prensa para hacer balance de la temporada 2023/24 y comentar la actualidad del club.

Hasta el momento la entidad rojiblanca ha confirmado los fichajes de Pablo Cacharrón, Lizancos (que sube del Polvorín), Nathaniel, Guille Perero, Jon Ceberio, Raúl Hernández y Jon Cabo.

Lolo Escobar será el técnico de la temporada 2024/25 en Primera Federación mientras que Roberto Sáez y Rubén Arce se encargarán del área deportiva.

Balance temporada anterior

"Está claro que el balance no puede ser positivo. Un club que estuvo once temporadas en Segunda División y que en Primera RFEF éramos un equipo llamado a estar en la pelea por el ascenso y queda a 14 puntos de la promoción deja decir que algo hicimos mal".

"No acertamos en la confección de la plantilla ni en torno al grupo de trabajo que giraba en torno a la plantilla y en esto entorno el mea culpa. no fui quién de conseguir los componentes ideales para que el conjunto funcionara como un verdadero equipo".

"La buena noticia es que la lesión de Willy Ledesma va por buen camino, que está en proceso de recuperación y queremos trasladarle ánimos y fuerza".

"Dentro del escenario gris de la pasada temporada, una noticia buena es que el que tres jugadores de la casa como Castrín, Leandro Antonetti y Jorge tuvieron un gran rendimiento y estuvieron a un gran nivel. La gente de la casa llama a la puerta del primer equipo para ayudar. Por eso les traslado mi enhorabuena".

"Toca aprender de los errores. Nos embarcamos en una categoría de nueva creación y que no conocíamos. La adaptación no fue fácil y no leímos bien dónde aterrizamos, por eso vino la suma de errores y falta de aciertos y que nos pasó factura. No queda otra que tomar nota y aprender para no incurrir en los mismos errores".

Afición

"El apoyo de la afición es necesario e insustituible y clave para que el equipo rinda. Hubo momentos en algunos partidos en los que la tensión de las gradas se trasladó a los jugadores y aquí sumo mi parte de responsabilidad. entiendo que haya alguna parte de la afición que no esté de acuerdo con la labor del consejo o mi labro, pero no es bueno trasladar esa tensión al transcurso de los partidos".

"Quiero trasladar un mensaje sincero a la afición. Necesitamos de vosotros y vuestro apoyo para conseguir el objetivo para retornar la vuelta al fútbol profesional cuanto antes".

Campaña de abonados

"Vamos a hacer una campaña de abonados en la que se primará y bonificará mucho al abonado joven. Vamos a hacer una campaña en la que los precios van a ser significativamente más bajos que la anterior para apostar mucho por la gente joven porque serán los que estén con el tiempo. Haremos una bajada de precios importante e incidiremos mucho en los menores de 14 años".

"Si todo va normal se presentará el día 15 de este mes"

"La campaña será muy atractiva para todos los públicos, aunque nos centremos en los más pequeños. Crecer en masa social dependerá mucho de lo que demos a nivel deportivo. Si ganamos y somos atractivos y estamos arriba podremos atraer más masa social. Espero que empecemos con buen pie para atraer a más gente"

Nueva temporada

"Ya incorporamos a Roberto Sáez en la dirección deportiva, también está trabajando Rubén Arce, además de otros en el scouting para escudriñar el mercado e incorporar el perfil de jugadores que sea el ideal para esta competición. Trabajan en esa plantilla para que esté preparada ante cualquier escenario y situación".

"Tenemos que tener diferentes jugadores en función de las circunstancias y estadios que nos aparezcan. Estamos presentando diferentes jugadores, aunque queda mucho por hacer. no vamos a partir con toda la plantilla en la pretemporada. Esto va lento porque cuesta traer jugadores, pero vamos por el buen camino".

Objetivo deportivo

"El objetivo de cara al año que viene es poder pelear por ese ascenso, sea por la vía que sea. Lo mejor sería la vía directa, que es quedar campeón´, porque el play off es más duro. Tenemos que estar vivos peleando por el ascenso".

Economía

"Esta temporada no tenemos la ayuda al descenso y toca hacer economía de guerra, bajar el límite salarial y adaptar la estructura del club a la nueva realidad de la Primera RFEF. Los recursos que se generan no tienen que ver con el ´futbol profesional".

"Los principales ingresos eran los ingresos por derechos de televisión y el diferencial es de casi cinco millones menos de lo que recibíamos en Segunda División y lo que recibiremos o recibimos en esta categoría. Poco más de 100.000 euros recibimos por este concepto. El año que viene podríamos doblar esos ingresos, porque estaremos cerca de los 200.000 porque los derechos igual se comercializan a través de la Liga gracias a la buena relación de esta con la RFEF".

"Nos estamos adaptando a los nuevos presupuestos".

"El presupuesto para la próxima campaña estará en torno a cuatro millones y seiscientos o setecientos mil euros, más o menos".

"Los números salen rojos por el tema del límite salarial del año pasado, además de tener una estructura muy pesada para esta categoría en la que estamos. Veníamos del fútbol profesional, donde nos vimos obligados a crecer por el CVC. Ahora estamos para adelgazar esta estructura"

"Al no ser capaces de ascender el año pasado, ahora nos vemos obligados a adelgazar la estructura y optimizar los recursos al máximo. Acabamos la temporada pasada con 89 trabajadores. En esta igual tendremos un 20% menos".

"Las cuentas no están cerradas todavía porque depende de estos traspasos que pueden suceder. al empezar a negociarlos al acabar la temporada se pueden introducir como hechos posteriores. Puede ser que acabemos la temporada con un millón y medio de déficit".

"Con respecto a los fondos CVC contamos ahora mismo con una bolsa de 5,2 millones de euros que en gran medida será para el complejo que se hará en Outeiro de Rei para la ciudad deportiva".

Ciudad deportiva

"Con respecto a la ciudad deportiva ya se hizo el proyecto básico y el levantamiento topográfico de la parcela para conseguir fondos de Europa para ese proyecto. Todo lleva su paso".

"Ahora se desarrollará el proyecto básico, sobre todo para tener una cuantía de lo que será el proyecto total y valorar las fases de ejecución. No puedes avanzar en lo que va a ser subvencionable hasta que recibas esa posible ayuda. no puedo poner plazos, pero tenemos esos fondos (CVC) para una hipotética primera fase. Cuanto antes podamos empezar mejor"

Venta de acciones

"Como todos los años viene el turrón por Navidad. Sucede en el mercado de invierno, en el de verano... Es verdad que todos los años hubo posibles inversores, grupos que querían entrar en el Lugo. Este año también los hay. No se está libre de que si llega el inversor adecuado y es un buen compañero de viaje para este proyecto de Lugo como club puede ser que vaya para adelante".

"Estamos en una situación en la que si tenemos potenciales inversores que ayuden a cargar con parte de la mochila se estudiará e igual que vaya adelante. Ahora mismo no hay nada cerrado, pero puede ser".

"No contemplo ahora el hacer una venta total del paquete accionarial. La gran mayoría de los grupos siempre gustarían de que siguiese en el proyecto".

Reforma del estadio

"Ya está en marcha la creación del proyecto. Si todo va normal se presentará en el mes de septiembre y, a partir de ahí saldrá el concurso de ejecución por parte de la Xunta para acometer la obra del Fondo Sur y la reforma integral del estadio. Tuve la oportunidad de ver la infografía del estadio y me sorprendió gratamente".

"Esperemos que para finales de 2025 tengamos un estadio diferente y que se identifique más con el club. Esto va por buen camino y no hay marcha atrás. Los presupuestos ya están y solo es cosas de concursos y licencias. En 2025 tendremos un estadio remodelado y que la ciudad merece".

"Se está trabajando para tener, mínimo, el mismo aforo que teníamos con la grada sur, en torno a los 7.000 aficionados".

"En principio trabajaremos en los sitios que tenemos, aunque también podremos entrenar en Pol, gracias al alcalde, que es un gran aficionado del Lugo. Eso nos viene de maravilla, sobre todo en invierno. A nivel de categorías inferiores esperemos que el ayuntamiento nos pueda ceder instalaciones y ayudarnos con los horarios. Estamos trabajando en ello".

Ofertas por jugadores

"Hay ofertas por Tabuaço, Castrín, Leandro Antonetti, Sí. solo hay conversaciones, estamos manejando situaciones".

Rescisión de jugadores

"A día de hoy no nos planteamos la rescisión de futbolistas, porque probablemente haya jugadores que encuentren espacio en otros equipos y estamos trabajando en ello".

Ilusión por seguir

"No es fácil. Es un club exigente, donde pasa todo muy rápido. Los nueve años pasaron volando y que haya vivido muchos años más. De un tiempo a esta parte la ilusión que tenía al principio no sea la misma. Probablemente no tenga esa ilusión ni esa fuerza. Cuando empezamos cada temporada parece que renuevo la ilusión, sobre todo cuando te rodeas de personas que van en la misma línea y que van a aportar".

Distribución de grupos de Primera RFEF

"Creo que se impuso la lógica y tenemos un grupo ideal. Quedarnos en el norte nos viene m uy bien y el reparto me parece fantástico. Es muy equilibrado y a nivel de logística y de gasto nos queda bien".

Cantera

"David Paéz ya está trabajando. Hay que tener claro cuál es el objetivo y cómo trabajar desde la base para que lleguen más chicos la División de honor, al filial y al primer equipo. Queremos reestructurar e implementaremos categorías que dejamos antes como benjamines y prebenjamines, aunque será para el año que viene. Queremos comenzar pronto desde la base, porque luego nos cuesta mucho encontrar niños. no es fácil llegar a niños que están en otras escuelas, por eso el año que viene haremos una reestructuración. Queremos marcar una línea de actuación en este tema porque la cantera debe nutrir al primer equipo".

"Buscamos con el filial que permanezca en la categoría que está y luego, si lográramos subir a Segunda División sería bueno que el filial subiera a Segunda RFEF, pero es bueno que el filial siga donde está, que ya va bien"

Equipo femenino

"Con todos los condicionantes en la temporada, con fichas y lesiones, pues es para estar contentos por el trabajo realizado por ellas al conseguir la permanencia que fue casi como un ascenso. El B también realizó una gran campaña logrando ese ascenso. Es una sección que está obteniendo mucho con pocos recursos".

Convenio con otros clubes

"Se está trabajando en colaboraciones. En este caso es con Lugo Sala, por la que los socios del Lugo tendrán descuentos en el Lugo Sala. Es un convenio que esperemos tener con el Breogán y el Emevé"

"Tenemos que trabajar en sinergias e incorporaremos a una personas para que lleve relaciones con patrocinadores, clubes y otras secciones del deporte lucense".

Nuevas equipaciones

"La primera equipación estará, si todo va normal, la primera semana de agosto aquí. Vendrán de vuelta las rayas rojas y blancas".