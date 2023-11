Así te contamos, minuto a minuto, el Telekom Bonn - Río Breogán

CUARTO PERIODO. El conjunto lucense bajó la barrera de los veinte puntos de desventaja al inicio del capítulo final de una historia europea que se le complica al Río Breogán. Fobbs y Watson manejaban el balón a sus anchas ante la presión desbocada de un Río Breogán romo. No encuentra a un jugador que asuma los galones en el lanzamiento. No Jogela ni, muncho menos, Momirov son capaces de anotar desde posiciones abiertas. La única vía de anotación breoganista residía en el pundonor de Diouf dentro de la zona, que peleaba solo contra las torres alemanas. Juan Fernández aparecía en contadas ocasiones en el poste bajo, porque Sajus y Rudan seguían desaparecidos en combate, al igual que un Justin Anderson que vio como su estrella se apagaba mucho antes de lo esperado. Eril Quintela seguía pasando apuros en la direrección y Sergi García apenas entró en juego tras reaparecer de su lesión esta noche. En los minutos finales, encontraba el Río Breogán un resquicio de anotación para acercarse a solo 8 puntos. El Breo apretaba en defensa y con cuatro tiempos muertos en el último minuto, los lucenses buscaron limar el basketaverage, pero el Telekom Bonn cerró el partido desde la línea de tiros libresUn partido para olvidar en la leyenda europea del equipo lucense. Al final, primera derrota en la Basketball Champions League de los lucenses (86-71) ante un Telekom Bonn que supo aprovechar las facilidades del Río Breogán.

TERCER CUARTO. El desajuste ofensivo no hace más que acrecentar la diferencia en el marcador donde los alemanes dominan por más de veinte puntos. La falta de un base que organiza el sistema ofensivo hace inerte las órdenes de un Mrsic que no cuenta con un plan B ante uno de los peores partidos del equipo celeste esta temporada. El técnico croata ordena defensa zonal en determinados ataques del Bonn, que frena, en pequeña medida, el agujero en la zona de flotación de un equipo que lucha sin cabeza. En el ecuador del tercer cuarto, los lucenses reaccionan tímidamente pero una falta antideportiva señalada tras una pérdida de balón a Anderson lleva el partido a la tónica del comienzo. Sin Pape ni Watson en pista el Río Breogán no supo aprovechar esos instantes para maquillar un marcador que siempre veía al Telekom Bonn por delante ante la desesperación del medio centenar de lucenses desplazados a la antigua capital federal germana.

SEGUNDO CUARTO. El segundo cuarto no hizo otra cosa que acentuar los graves problemas en la circulación del balón, que quemaba en manos de los jugadores celestes. Mientras tanto, Glynn Watson dominaba el tempo del partido. Del base estadounidense partieron casi todas las jugadas del Bonn que terminaban en canasta.

En el lado lucense, solo la intensidad de Diouf y Justin Anderson se salvaba de un segundo cuarto donde el Río Breogán solo fue capaz de anotar una triple. El Bonn aprovechaba cada ataque para distanciarse en el marcador con una eficacia desde el triple que potenciaba la lenta reacción en las ayudas de un Río Breogán superado con 15 balones perdidos en solo dos cuartos. 47-25 al descanso en un partido con claro dominio alemán desde el salto inicial.

PRIMER CUARTO. El Río Breogán comenzó errático en el ataque cinco contra cinco con varias pérdidas de posesión en los primeros minutos del partido ante la presión defensivo de un Baskets Bonn aguerrido atrás y mucho más acertado en las transiciones. El conjunto celeste mantiene sus problemas para anotar en estático y solo la entrada de Diouf potenció su juego interior, donde ni Sajus ni Rudan supieron hacer su trabajo. El equipo alemán se mantuvo por delante en el marcador durante el primer cuarto gracias al saber hacer de Pape en el interior de la zona y a las penetraciones de Kirkwood. Final del primer cuarto con el marcador de 17-9.

El Breogán se enfrenta al Telekom Bonn a partir de las 20.00 horas.

La previa | El Río Breogán visita al líder: el Telekom Bonn

El Río Breogán tiene una nueva cita con la historia este miércoles en su primera visita el Telekom Dome (20.00 horas), feudo del vigente campeón de la Basketball Champions League (BCL), el Telekom Bonn, en un partido de la cuarta jornada que depara el regreso a la competición del alero suizo Anthony Polite, tras recuperarse de una rotura de grados 1-2 en el aductor izquierdo y del base balear Sergi García, que ha entrado en esta convocatoria a última hora.

Quien se perderá este choque será el escolta Conner Frankamp, quien tuvo que viajar a Estados Unidos por motivos personales.

El entrenamiento en Bonn

La última hora