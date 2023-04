Directo | Manu Barreiro sustituye a Castrín en el arranque de la segunda mitad (0-2)

M. 52. Un mal control de Cuéllar impide una posible acción de peligro en el área del Málaga

M. 46. ¡Arranca la segunda mitad! Manu Barreiro ingresa en la segunda parte en detrimento de Castrín

DESCANSO. Un minuto de pegada basta al Málaga para ganar con comodidad al Lugo, que apenas inquietó la meta de Yáñez. Rubén Castro anotó el primera gol de los visitantes y se conviritó en el jugador con más goles de la historia de la Segunda División, con 195. Un minuto después, asistió a Fran Villalba para el 0-2.

M. 45 +3. Jugada en velocidad de Avilés, que pone el balón en el área buscando a un compañero. Despeja la zaga malagueña

M. 43. Jozabed ingresa en el terreno de juego en sustitución de Ramón

M. 40. Ramón se lesiona y permanece varios minutos sobre el terreno de juego

M. 36. Las gradas del Ángel Carro son una fiesta. Pero solo la parte en la que se encuentran los 400 aficionados del Málaga. En el resto del campo se escuchan gritos contra la presidencia

M. 34. Segundo gol del Málaga. Gol de Fran Villalba. Rubén Castro, que acababa de marcar el primer gol del partido, asiste a Villalba, que define sin problemas ante un Whalley que no pudo hacer nada

M 32. ¡GOL DEL MÁLAGA! Rubén Castro adelanta a los visitantes con un buen cabezazo

M. 32. Yáñez emula a De Gea en un balón largo del Lugo, pero Sebas Moyano no consiguió emular a En Nesyry

M. 28. ¿Ocasión? del Málaga. Chavarría buscó la rosca al segundo palo, pero lo que se encontró fue con el balón casi fuera de banda

M. 27. Lo intenta Clavería desde lejos, pero el disparo salió flojito y al centro, sin problemas para el guardameta del Málaga

M. 24. ¡Cerca Señé! El centrocampista la rozó con la cabeza tras el lanzamiento de una falta lateral, pero le faltaron centímetros para impactar el esférico con contundencia

M. 21. Lo intenta el Lugo a través de la velocidad de Avilés

M. 20. Centro raso de Loureiro a las manos de Yáñez

M. 15. Whalley desvía a córner un disparo raso de los visitantes

M. 11. Rubén Castro recibe en la media luna del área. Su lanzamiento con la zurda, flojo, se va fuera por bastante

M. 9. Disparo desde la frontal del Lugo que se marcha alto

M. 5. Jugada peligrosa del Málaga por banda izquierda, pero el centro de Febas se va demasiado desviado.

M. 1. ¡Comienza el partido!

Alineaciones confirmadas

Lugo: Whalley; Loureiro, Castrín, Xavi Torres, Alberto, Andoni López; Calvería, Señé: Cuéllar, Avilés y Sebas Moyano.

Málaga: Yáñez; Delmás, Burgos, Escassi, Juande, Cristian; Febas, Ramón, Villalba; Chavarría y Rubén Castro.

La previa

El primero de los partidos sin vuelta atrás, sin colchón que palíe una temporada desastrosa, de esas que cualquier aficionado desea no conservar en la memoria. El duelo de este domingo (14.00 horas) ante el Málaga es el primer match ball para un Lugo que no seguirá siendo equipo de Segunda División si no gana a los andaluces y, a última hora de la tarde, el Rácing se impone al Granada en Santander. El reto de los hombres de Íñigo Vélez será, por tanto, alargar la agonía al menos hasta el duelo de El Molinón del 1 de mayo.