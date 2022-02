Directo | El Breo inicia el cuarto final con ventaja (65-66)

CUARTO PERIODO: El cuarto decisivo se inicia con otro triple de Kalinoski (65-69) que se mide como mejor jugador del partido con Evans. Pasecniks anota un punto desde la línea de tiro libre para dejar al equipo bético a solo un punto. En la siguiente jugada una canasta del letón coloca al Betis por arriba (70-69). Kalinoski no se amedrenta y anota desde el centro de la zona para devolver la ventaja al Breo ((70-71) a cinco minutos del final. Con las espadas en todo lo alto, Bell-Haynes anota dos rtiros libres tras falta de Evans (70-73). Sakho se va a la calle tras señalarle el árbitro su quinta falta en el momento más tenso del partido en ambos zonas. El Breo no está todavía en bonus. Saca el Betis. Canastón de Evans para dejar al Betis a uno (72-73). Bell-Haynes asiste a Jankovic para dejar al Breo cuatro arriba /72-75) a poco más de dos minutos para la conclusión. Falta de Jankovic sobre Evans, con 14 segundos de posesión para los locales. Falta de Bell-Haynes sobre Almazán, que anota los dos tiros libres (74-75). Triple de Evans para poner por delante al Betis (78-77). Tiempo solicitado por Mrsic. Falta sobre Musa a 48 segundos para el final. El bosnio falla el primer tiro libre, el segundo va dentro y empate el partido. TApón de Brown sobre Jankovic a 28 segundos de l final. Dos arriba el Betis (80-78). Evans recibe la personal y anota los dos tiros (82-78). Parcial de 8-1 para el Betis a 24 segundos del final. Triplazo de Lukovic para situar al Breo a 1 (82-81). Falta sobre Evans. Anota el primero

TERCER CUARTO: Sergi Quintela capitaneó el inicio del tercer cuarto del Breo, ante la falta de iniciativa de Musa y Bell-Haynes. El Betis mantiene su acierto desde el triple con dos canastas consecutivas para darles la máxima ventaja del partido (55-50), con Bertans como líder de anotación, bien secundado con Evans, con 9 asistencias. Bertans se va al banquillo con tres faltas, un alivio par el Breo. El alero bosnio del Breo, y máximo anotador de la competición, lideraba el despertar de un Breo que va a remolque durante este tercer cuarto. El equipo de Mrsic no está en bonus todavía y puede apretar más en defensa zonal, pero el Betis sigue a los suyo con 13 de 26 en triples (60-56). Mate de Sakho para recortar dos puntos tras asistencia de Lukovic a solo 2.30 del final del cuarto (60-58). Posesión para los lucenses. Partido de poder a poder. Carrusel de canasta en un toma y daca constante. Wiley le coloca un tapón monumental a Musa y deja el marcador (64-61) s 1.30 para el final. Triple de Kalinoski para dejar al Breo por delante en el inicio del cuarto periodo (65-66). Todo por decidir.

SEGUNDO CUARTO: El segundo cuarto se abrió con una canasta de Musa, en un Río Breogán que no encontraba a sus interiores ante una cerrada defensa bética. Los lucenses no ven con facilidad la canasta y el Betis aprovecha para colocarse a solo 4 puntos (19-23). Los locales reaccionaron tras la quinta pérdida de los lucenses. Baez acercó a los suyos con 2 triples consecutivas. Así las cosas, el Breo reaccionó de la mano de Kalinoski y la defensa de Jankovic sobre los pivots sevillanos. Los lucenses recobran la ventaja y se sitúan 10 puntos por encima en el luminoso (24-34). El exbreoganista Cvetkovic sitúa con un triple un parcial de 5-0 para el Betis que se coloca, casi sin quererlo, a solo 5 puntos. Por su parte, Musa sigue desaparecido en este segundo cuarto y no encuentra su ritmo de juego habitual (29-34). Jankovic apareció en el mejor momento para alegrar a un cabizbajo Breogán, que con una canasta a tabla lograba sus primeros puntos, aunque un triple de Leslie coloca un parcial de 10-2, para sumar ya 20 puntos anotados en este segundo cuarto (34-37). Triple de Brown para dejar a un solo punto al Betis del empate, que se adelantaría en el marcador, por primera vez desde el primer periodo con una triple de Wiley (39-40). Una nueva canasta bética desde más allá de la línea de 6,75 deja al equipo sevillano por delante el marcador al descanso (42-40). Kalinoski llevó el peso anotador, con 10 puntos, ante la notable ausencia por covid de Mahalbasic. Musa solo lleva 5 puntos al descanso, con 4 pérdidas de balón y solo 7 de valoración.

PRIMER CUARTO: El Río Breogán se apoyo en su acierto desde la línea de 6,75 para mandar en el marcador desde el salto inicial ante el Real Betis, Dos triples de Sergi Quintela, otros dos de Kalinoski y uno de Cruz dejaron un parcial de 2-11 a favor de los visitantes, con 5 de 8 triples convertidas. La baja sensible de Rashid Mahalbasic fue bien suplida en el primer cuarto por un Jankovic que salía por primera vez en el quinteto titular. El jugador serbio se entendió a la perfección con su compatriota Lukovic para cerrar el rebote defensivo. El Betis abusó de su perímetro y nunca encontró el pase interior en una zona bien defendida por el Río Breogán, que se fue con siete puntos arriba al final del primer cuarto (14-21).