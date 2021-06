Directo | 53-43. El Río Breogán llega al último cuarto obligado a remontar en Granada

Tercer cuarto: Diego Epifanio recurrió a Mateo Díaz para meter una marcha más y el argentino no defraudó en cuanto a energía, pero el Breogán no fue capaz de recortar distancia en el arranque del cuarto ante un Granada más tranquilo, con las ideas más claras, y con un Bropleh inspirado. Larsen no pudo en ningún momento con sus defensores y el equipo lucense lo pagó caro. Solo la falta de acierto en el triple del Granada impidió que el partido se rompiese. Al último cuarto se llega con 53-43.

Segundo cuarto: Mal cuarto de los celestes, bloqueados en ataque, nerviosos, sin ideas. Poco a poco, el Granada recorto distancias hasta ponerse por delante mediado el cuarto (24-23). Solo la aparición de Kacinas impidió que el cuadro andaluz se marchase en el marcador, pero en el tramo final, los errores en el tiro y los despistes de los celestes hicieron que la descanso se llegase con un claro 40-29 para los locales.

Primer cuarto: Muchos nervios en ambos equipos. El Breogán respondió con un 0-12 a un parcial de 9-0 del Granada en un partido con muchos fallos en el tiro por parte de los locales. Kacinas fue el jugador que vio aro con más facilidad ante un Granada que acusó que Fall cometiera su segunda falta a los 7 minutos. El primer cuarto acabó con 11-15 para los de Epi.