En directo 🏀 El Río Breogán intenta acortar distancias tras irse al descanso 8 por debajo

A falta de dos jornadas para la conclusión de la denominada fase regular, el Río Breogán depende de sí mismo para afrontar los play off de ascenso desde la primera posición, lo que le otorgaría ventaja de campo en todas eliminatorias. El primer obstáculo a salvar por los de Diego Epifanio es el encuentro que esta mañana lo enfrenta al HLA Alicante en el Pabellón Pedro Ferrándiz.

Si para el equipo lucense el triunfo es necesario para mantener su puesto de privilegio, su rival no se juega absolutamente nada a nivel clasificatorio. El Alicante aseguró en la pasada jornada su clasificación para los play off pero ocurra lo que ocurra en las dos jornadas que restan, no podrán acceder a un puesto que le permita afrontar el primer play off con factor cancha a favor.