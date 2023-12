Así te contamos el Real Madrid - Río Breogán (91-58)

ÚLTIMO CUARTO: El partido está acabado. Intercambio de canastas, el Río Breogán quiere maquillar el resultado final. Buenos minutos de Erik Quintela. Juan Fernández también anota. El Real Madrid, con los menos habituales, no para de encestar. No es el día de Momirov... Continúa el intercambio de canastas. Los blancos aumentan ventaja. Minutos sin trascendencia. Se consuma la derrota del Río Breogán ante el líder de la Liga Endesa. El resultado final es de 91-58.

TERCER CUARTO: Buen inicio del Río Breogán en esta segunda mitad. Dos buenas canastas para empezar pero contesta el Madrid con dos triples. 49-35, está muy acertado el equipo local ahora. Los lucenses no son capaces de recortar diferencias en el marcador. Abren brecha los locales, 21 arriba el equipo blanco. Tiempo muerto. Sigue aumentando la ventaja el Real Madrid, no encuentra la forma de anotar el equipo celeste. Aparece Polite desde el triple. Sigue manejando el ritmo del partido ahora el conjunto blanco. Muy complicado, no hay atisbos de reacción. Final del cuarto: 68-40.

SEGUNDO CUARTO: Triple de Polite para empezar los ataques del Breogán, que sigue manejando el ritmo del choque en el Wizink. Hezonja toma el control de la anotación madridista en el arranque de cuarto, tiene muchos puntos en sus manos. Técnica para Campazzo por protestar y el partido está empatado a 24. Tiempo muerto en Madrid, el Breogán está uno arriba. No pierde la cara a este choque de baja anotación. Le cuesta ahora ver aro al equipo de Veljko Mršić, se marcha de cinco el Real Madrid. Tiempo muerto solicitado por el entrenador croata. No tienen su día en el tiro de tres ninguno de los dos conjuntos. Mal final de cuarto de los lucenses, el Real Madrid se marcha. Final de cuarto. Al descanso 41-28. Musa, máximo anotador con 11 puntos.

PRIMER CUARTO: Está muy agresivo el Río Breogán en los primeros ataques. Erik Quintela anota dos canastas para arrancar el partido. Los celestes realizan buenas defensas que dificultan los ataques de un Real Madrid comandado por Causeur y Musa en el inicio. 10-13 por delante cuando quedan cuatro minutos de cuarto. Están siendo muy competitivos los jugadores entrenados por Veljko Mršić. Salta a la pista Polite justo cuando los locales se ponen por delante con dos tiros libres de Musa. Enorme Justin Anderson ahora echándose el equipo a las espaldas y colocando a los lucenses de nuevo en ventaja. Se lleva el cuarto el Breogán: 16-19. ¡Mandan los celestes!

-El encuentro está a punto de comenzar

La previa | El Breogán va sin miedo a Madrid

Pablo Neruda, en su poema Resurrecciones expresa que si volviera a nacer lo haría de la misma manera: "...no quiero ser un elefante, / ni un camello desvencijado, / sino un modesto langostino, / una gota roja en el mar...". Haciendo un paralelismo con esta metáfora del poeta chileno, este mismo sentimiento de humildad y apego por lo propio es el que viven los breoganistas con orgullo. Pero ser pequeño en un mundo de gigantes, claro, tiene sus inconvenientes en el mundo del deporte.

En consecuencia, el partido que este domingo disputará el Río Breogán en la cancha del todopoderoso Real Madrid (12.30 horas) será muy desigual por el tamaño económico de ambas entidades. La plantilla del conjunto blanco —diseñada con dinero, como todas, pero esta con mucho— es un repertorio de estrellas —el Chacho, Llull, Rudy, Hezonja, Deck, Yabusele o Poirier— y superestrellas —Campazzo, Musa o Tavares—. Las bajas que tiene Chus Mateo —Yabusele, Rudy y el joven Hugo González—, resultarán anecdóticas. El entrenador madrileño, aun así, deberá hacer un descarte para el choque. Solo él sabe quién. Leer más