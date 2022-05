Pita, Seoane e Iriome eligen tres caminos distintos

Los capitanes del Lugo, Carlos Pita, Fernando Seoane e Iriome González, han cerrado este martes su etapa en el conjunto gallego y los tres han decidido caminos diferentes para sus vidas; solo el primero de ellos, el que más años consecutivos llevaba en el club, el único testigo del ascenso de 2012 a LaLiga SmartBank, seguirá ligado a la entidad rojiblanca.



Emocionados, especialmente Pita y el presidente del Lugo, Tino Saqués, que les acompañó en la despedida, los tres jugadores comparecieron en una rueda de prensa en el Ángel Carro para poner el broche a sus trayectorias en el conjunto gallego, que para Pita y Seoane supone, también, la retirada como futbolistas.

Pita seguirá en el club

Todos ellos tienen las puertas abiertas del Lugo, pero solo Carlos Pita las ha abierto de par en par. “Voy a seguir ligado al club. Tenemos que hablar, ver la situación y el puesto”, comentó el centrocampista, quien dijo que quería retirarse “con buena sensación” en un año como el actual, en el que el Lugo selló la permanencia con holgura.

#Pita: "El año pasado me quedé con mala sensación con el final de temporada del equipo. Me vi incapaz de ayudar, de participar de ese final de temporada y no quería irme con esa sensación. Esta temporada fue muy buena desde el principio"#GrazasCapitáns#ForzaLugo — Club Deportivo Lugo (@CDeportivoLugo) May 24, 2022

Seoane se centrará en la hípica

Seoane también se retira. Admitió que ya el año pasado tuvo “alguna duda”, que en la presente temporada no pudo “ayudar mucho” en el césped y valoró como “idóneo” dejar al equipo tras una temporada “tranquila”.

#Seoane: "O relevo é moi fácil cando hai boas personas. Son todos grandes chavales, profesionais. O relevo está garantizado"#GrazasCapitáns#ForzaLugo — Club Deportivo Lugo (@CDeportivoLugo) May 24, 2022

En su caso, cambiará el balón para dedicarse a su otra pasión, la hípica, ya que no se ve, por ahora, en la estructura del Lugo. “Buscamos el presidente y yo algo en lo que poder sumar y me encontrara a gusto, pero no acabamos de encontrarlo. Para todo hay que valer”, dijo entre risas.

“Ni él (Saqués) ni yo nos veíamos en algo específico. Las puertas siguen abiertas. Me voy a dedicar a la otra gran pasión que tengo, los caballos”, anunció.

Iriome, a alargar el chicle

El que no se ha decidido a poner fin a su carrera es el tinerfeño Iriome González, quien afirmó que su “idea es seguir jugando al fútbol”.

#Seoane: "As portas do club quedan sempre abertas. Vou a seguir na cidade, pero vou a adicarme a outra das miñas pasións. Se no futuro o club necesita algo vou a estar para axudar"#GrazasCapitáns#ForzaLugo — Club Deportivo Lugo (@CDeportivoLugo) May 24, 2022

“A ver si puedo estirar el chicle un poco, pero lo hago con las puertas abiertas del club y no se descarta nada en el futuro”, precisó.

Saqués: "Se van tres leyendas"

El presidente del Lugo, Tino Saqués, que abrió la rueda de prensa, aseguró que “toda historia tiene un final” y se remontó a su llegada al club, en 2015, cuando “recién aterrizado, las primeras renovaciones fueron las de Pita y Seo” y, además, a largo plazo.

“Algunos decían a dónde va este renovando por cinco años a Pita y cuatro a ‘Seo’. Eran pilares fundamentales, la columna vertebral. Ahora llegó el momento de despedir a estas tres leyendas, jugadores que marcaron una época, que permanecerán en la memoria de todos los aficionados rojiblancos. Sabíamos que tarde o temprano tenía que llegar”, declaró.

Saqués señaló que su idea “era que los tres” se retiraran “a la par” porque “no entendía esta despedida si no estaban estos tres juntos”. “Ayudaron a que fuera un vestuario modélico. Eran capitanes, no por galones, sino por el gran ejemplo que daban”, dijo el dueño del Lugo, que se emocionó al darles las gracias a los tres.

La influencia de Setién

Todos coincidieron en señalar a Quique Setién, que logró el ascenso a LaLiga SmartBank en 2012 y se fue cuando llegó Saqués, como el entrenador que más les ha influido en el Lugo, donde tuvieron “muchos”, como recordaron, entre risas, al lado del presidente.

“Nos hizo mejorar mucho. Con él disfrutábamos e inculcó una filosofía que dejó éxitos. Dejó un grato recuerdo en nosotros. En mi caso, me hizo mejorar como futbolista y persona”, confesó Seoane.

Pita explicó que con Setién el equipo “era muy reconocido en toda España y la gente se sentía muy identificada con el juego”.

“Fue la época en que más se reenganchó la gente. La afición también la gente disfrutó con Francisco (Rodríguez) y este año también con esos cánticos al míster (Rubén Albés). Creo que son los tres que más llegaron a la gente”, advirtió el coruñés.

Los tres pidieron a la afición que respalde el club y valore lo que es tener al Lugo en el fútbol profesional.

Emoción desbordada

La emoción se apoderó de la rueda de prensa. Carlos Pita apenas podía hablar y Tino Saqués fue incapaz de contener las lágrimas. Toda la sala, en la que no faltaba nadie del club, estaba con la emoción a flor de piel en la despedida de tres mitos.

Homenaje el sábado

Como si fueran Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman el 14 de junio de 1998 en el Delta Air Lines de Salt Lake City. Como tres mitos que dicen adiós en un último partido juntos. Así, sobre la hierba del Ángel Carro, se despedirán Carlos Pita, Fernando Seoane e Iriome González este sábado a las 18.15 horas.

Los tres futbolistas vestirán por última vez ante el Málaga en la jornada 42 de la temporada 2021-2022 la camiseta que llevaron durante la mejor época de la historia del club lucense.