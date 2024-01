SEGUNDO CUARTO. El anfitrión da muestras de su poderío desde el perímetro de la mano de Hilliard, con 9 puntos, y McCollum, que eleva la renta turca ante la parsimonia defensico de los lucenses (30-24). El Río Breogán vuelve a las andadas y los tiros ya no entran como en el primer cuarto. La circulación de balón es rápida pero no así la efectividad en el tiro. Solo McLemore saca a relucir su calidad. Un dos más uno del estadounidense deja el tanteador en 34-29, con parcial de 0-5 para los celestes. Tres triples del Karsiyaka rompen el marcador justo antes del descanso ante un equipo celeste que no ve aro con facilidad y ha dejado que el rival se apodere del rebote con la entrada de Carey, que ya acumula 13 puntos (49-39).

PRIMER CUARTO. El Río Breogán comenzó el partido plantando cara al Pinar Karsiyaka, con Ben McLemore como hombre a seguir en las filas lucenses, con 5 puntos consecutivos, donde Toni Nakic parte en el cinco inicial. Corey demuestra desde el salto inicial que es la mayor amenaza interior de los turcos que buscan el contragolpe de la mano del base Sipahi (7-3). Los lucenses se muestran muy acertados en el lanzamiento y le dan la vuelta al marcador (10-12) tras una triple de Momirov a falta de 4.49 para el final del primer cuarto. Los celestes siguen fuertes en el rebote ofensivo, lo que da segundas ocpiones para Juan Fernández y Sajus dentro de la zona. El Río Breogán sigue muy serio en defensa (16-20). Parcial de 8-0 para el Pinar Karsiyaka en el final del primer capítulo (24-20) ante un equipo lucense que pelea cada balón ante un equipo turco que está invicto esta temporada en casa.

Directo

Previa

La Basketball Champions League (BCL) se ha convertido en la válvula de escape del Río Breogán durante la presente campaña. El regreso a la competición europea, 38 años después, ha significado una vuelta de tuerca más en la exigencia de una plantilla castigada por las lesiones desde el inicio de la campaña.

El esperanzador debut oficial de Toni Nakic esta temporada pese a la derrota ante el Gran Canaria, el regreso a la cancha de Sergi García en la diezmada posición de base y el rutilante fichaje del exNBA Ben McLemore son algunas de las bazas con las que cuenta el técnico croata Veljko Mrisc para medirse este miércoles (18.30 horas, Teledeporte, TVG2) al Pinar Karsiyaka en el primer partido del play-in, al mejor de tres encuentros, que decidirá el pase de lucenses u otomanos a la ronda de octavos de final de la BCL.