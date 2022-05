Así te contamos el empate entre el Ibiza y el Lugo

Final del partido. El Lugo consigue un punto en Can Misses.

M.91: Ocasión para el Ibiza. Disparo de Appin que se va pegado al palo.

M.85: Salva Whalley de nuevo, esta vez en un córner que cabecea Goldar y que el meta saca de la escuadra con una gran mano

M.84: Entra Carlos Pita por un tocado Xavi Torres.

M.83: Salva Whalley con el pie un despeje de Alberto Rodríguez hacia su propia portería

M.82: Entra Iriome por Carrillo.

M.75: Se enfría el partido y los dos equipos apenas llegan.

M 65: Cambios en el Lugo. Entran Señé y Sebas Moyano por Juanpe y Cuéllar.

M.64: Pérdida del Lugo que genera un contragolpe que remata Javi Lara con un tiro pegado al palo.

M. 61: Cambio de orientación de Javi Lara hacia la izquierda, donde Davo remata a bocajarro y salva Whalley.

M.55: Doble ocasión del Ibiza que salva la zaga del Lugo.

M.53: Ocasión del Lugo. Error del portero local que no atrapa un balón aéreo, se genera un barullo en el área y Chris Ramos remata pegado al palo.

M.49: gol del Ibiza. Pase a la derecha, donde Cristian Herrera controla y mete un pase al centro del área pequeña donde Alende pierde la marca de Ekain y el delantero local anota el empate

M.47: Cristian Herrera dispara y atrapa Whalley

M.46: Comienza la segunda parte

M.45: Final de la primera parte.

M.37: Disparo de Juanpe fuera en otra contra del Lugo

M.32. Ocasión clara de Juanpe, quien remata fuera de cabeza, solo dentro del área, un centro de Cuéllar.

M.30: El Lugo apenas sufre en defensa y trata de llegar con robos altos y transiciones y jugadas a balón parado.

M.19: Contragolpe del Lugo por la izquierda con Carrillo que acaba con un pase a la otra banda, donde Ricard acaba disparando a las manos del portero local.

M.12: Amarilla para Clavería, que se perderá el duelo del Fuenlabrada.

M. 6: Gooollll del Lugo. Contragolpe del Lugo que acaba en un centro al segundo palo de Clavería y Manu Molina, tratando de evitar que el balón llegara a Juanpe, mete la pierna y el balón acaba en la escuadra ibicenca.

M.1: Empieza el partido

Alineaciones confirmadas:

Ibiza: Álex Domínguez; Grima, Goldar, Juan Ibiza, Morillas; Manu Molina, Diop; Cristian Herrera, Guerrero, Nono y Ekain

CD Lugo: Whalley; Ricard Sánchez, Alberto Rodríguez, Xavi Torres, Alende, Lebedenko; Cuéllar, Clavería, Juanpe, Chris Ramos y Carrillo

No invertir la tendencia a tocar el cielo en los finales de Liga a pisar el infierno cuando la competición vive sus últimos estertores. No hacer de lo improbable algo que tener en cuenta para vivir las últimas tres jornadas de Liga sin el peso ni los nervios de la pelea por la mera supervivencia. Ganar este domingo (18.15 horas) en Can Misses al Ibiza impedirá que el miedo a caer a la pelea de la zona comprometida pueda rozar el Ángel Carro. A ello dedicarán los noventa minutos los jugadores dirigidos por Rubén Albés, que deben salir con los tres puntos del campo balear para neutralizar la reacción de la Real Sociedad B en la zona de descenso.