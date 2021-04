En directo | CB Breogán vs. Tau Castelló

El partido se reanuda loco y eso favorece al Tau. Pavelka y Moto siguen haciendo estragos, secundados también por Díaz. No es el ritmo que interesa al Río Breogán.A falta de 4 minutos, Epifanio se ve obligado a parar el partido (49-53) porque el Tau amenaza con despegarse a golpe de triples (al menos 6 en este cuarto). Y al Breo no le entran.Los lucenses pierden un balón tras otro y nuevo tiempo muerto (49-58). No hay soluciones, tampoco vale la de ponerse en zona. El partido está roto y se parece ya mucho al de la ida en Castellón. Por ahora, los mejores momentos fueron con el trío Gutiérrez, Díaz y Cruz en pista. Pero de eso hace mucho.

DESCANSO. Los mejores en las estadísticas en la primera parte fueron Cruz (8 puntos), Cruz y Díaz (4 rebotes) y Sollazo (2 asistencias). Pésimo porcentaje en triples (1-8), aunque no mucho mejor el del Tau (4-14).



El Río Breogán domina el rebote 18-14.



Moto, con 13 puntos, es el máximo anotador.

SEGUNDO CUARTO 38-38

La presión a todo campo tras canasta da sus frutos y Tau ya no está cómodo. Todo empieza por la defensa y el Río Breogán da fe de ello.

El mexicano Gutiérrez (cada vez más importante) vuelve a aportar mucha intensidad en defensa y en ataque en la segunda unidad, igual que Cruz. Por el contrario, Soluade esta de nuevo por debajo de su nivel.

El principal problema es que ninguno de los jugadores breoganistas de perímetro puede con Adala Moto, que está demostrando porque es el jugador revelación este año en la Leb Oro.

Arreón final del Tau y todo por decidir.

PRIMER CUARTO 17-14

La baja de Kacinas obligó a Epifanio a salir con dos postes Larsen y Seydou. Pese al doble poste, el gigante Pavelka hizo mucho daño hasta que sumó su segunda falta y su entrenador decidió reservarlo.

El Río Breogán solo pudo imponer su ritmo en los dos últimos minutos, a base de contragolpes. Tau está tirando con comodidad desde el perímetro, aunque por ahora con poco acierto.

A punto de comenzar el partido en el Pazo. El Breogán se enfrenta al Tau Castellón, uno de los únicos tres equipos que le venció este año y además por 15 puntos, la mayor diferencia. Hoy jugará el exbreoganista Matt Stainbrook, que en la ida estaba lesionado.