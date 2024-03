Directo | Río Breogán - Surne Bilbao

► Te contamos todo lo que suceda en el Pazo desde las 18.00 horas.

La previa

El Río Breogán recibirá al Surne Bilbao en el Pazo dos Deportes este sábado (18.00 horas) en la primera de las cinco finales que el conjunto celeste ha de disputar a favor de ambiente en lo que resta de curso.

El Breogán, con un bagaje de 7 victorias y 19 derrotas, llega al encuentro mucho más necesitado que un Bilbao (11-15) que encadena dos triunfos de postín en la ACB. El conjunto que dirige Jaume Ponsarnau venció con claridad al Joventut (92-71) y derrotó al poderoso Baskonia en un intenso derbi vasco (82-80), lo que deja constancia de su potencial. El pasado miércoles, no obstante, el Surne cedió ante el Chemnitz —hasta hace una semana líder de la Liga alemana— en el encuentro de ida de las semifinales de la Copa de Europa Fiba (73-98).

El blog de Paco Basanta

El Río Breogán vuelve al Pazo. Veintiún días después de la derrota sufrida ante el Unicaja, el equipo lucense vuelve a su casa, un Pazo que será determinante en la lucha del conjunto lucense para mantener su puesto en la Liga Endesa. No puede haber mejor lugar para defender sus opciones de permanencia. Indudablemente disponer de la posibilidad de jugar cinco partidos a favor de ambiente en las ocho jornadas que restan para la conclusión de la fase regular es una ventaja que los de Veljko Mrsic no deberían desaprovechar. No hay duda de que en cada uno de esos trascendentales encuentros no va faltar, ni mucho menos, el apoyo de la grada. Falta por despejar la otra parte de la ecuación; es decir, saber si el equipo va a estar por fin a la altura de las circunstancias y si su respuesta será la adecuada para superar su delicada situación. [Seguir leyendo...]

