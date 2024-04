FINAL | Barcelona Atlètic 1 - 0 CD Lugo

Min. 73. El Barcelona Atlètic abre el marcador con un gol en propia puerta de Andrés Castrín.

Previa

El CD Lugo se enfrenta al Barcelona B este domingo a las 16.00 horas en el estadio Johan Cruyff. Roberto Trashorras, en la previa del partido, dijo que no quería saber nada de play off o de puestos de descenso.

Así lo ve Roberto Trashorras

El entrenador del CD Lugo ha reconocido que el hecho de "pensar en más allá, en los puntos que necesitábamos para entrar en el play off, no nos ha llevado a nada, más bien todo lo contrario, ha sido una presión para el equipo, que no ha parado de pensar en las expectativas de entrar en la zona de ascenso".

Por ello, el de Rábade señaló que el "único objetivo" ahora mismo "es el partido contra el Barcelona B, rendir bien y ser capaces de dar un paso adelante para conseguir un buen resultado".