Así te narramos el Arenteiro - Lugo

🔚 FINAL DEL PARTIDO. El Lugo consigue los tres puntos en un campo dificilísimo y acaricia la salvación matemática con ocho puntos sobre el descenso a falta de nueve por disputarse. El conjunto lucense logró sobreponerse al tanto inicial de los locales, aprovechando la superioridad numérica que les brindó la expulsión de Jordan Sánchez antes del minuto 30 de partido

🔄 Min. 89.- Doble cambio de Trashorras, que da entrada a dos canteranos del Polvorín. Entra Lizancos por Carlos Julio y David Rosón por Nacho Quintana

⚽ Min. 86.- ¡Y llega el tercero del Lugo! ¡Goooooool de Bernardo! El central cordobés remata con fuerza un córner y amplía la ventaja. Insuficiente estirada de Pablo Brea, que llegó a tocar el balón

🔄 Min. 80.- Cambio en los visitantes: entra Ledesma; sale Antonetti

Min. 78.- Pedían penalti los locales por mano en el área de Carlos Julio

